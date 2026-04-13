В Скопине после несчастного случая организацию оштрафовали на 360 тысяч рублей

В Скопине Рязанской области МБУ «Благоустройство» оштрафовано на 360 тысяч рублей после несчастного случая на производстве. Решение о штрафе принято по итогам расследования, которое выявило серьёзные нарушения трудового законодательства.

В ходе проверки инспектор установил, что работодатель допустил сотрудника к работе с нарушением всех норм безопасности:

не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты (СИЗ);

допустил к работе без обучения и проверки знаний по охране труда.

Кроме того, были выявлены и другие нарушения общих требований охраны труда, что и привело к несчастному случаю.

За допущенные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 360 тысяч рублей.