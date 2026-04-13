В Рязанской области 14 апреля ожидается сильный ветер, дожди и до +12°С тепла

В Рязанской области во вторник, 14 апреля, ожидается сильный ветер. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.
- Облачность: в течение дня облачно, возможны прояснения.
- Осадки: ночью местами небольшой дождь, днём — небольшой, местами умеренный дождь.
- Ветер: северный и северо-восточный, 6–11 м/с, отдельные порывы до 12–17 м/с.
- Температура: ночью от +1°С до +6°С, днём от +7°С до +12°С.
Рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении на транспорте и по возможности не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач.