Рязанец, осуждённый за поддержку неонацизма, призвал молодёжь проверять информацию

Молодой человек из Рязани, ещё недавно живший обычной студенческой жизнью и готовившийся к экзаменам, сегодня отбывает наказание в одной из исправительных колоний области. Два года колонии общего режима он получил за комментарий в социальной сети, в котором выразил поддержку украинской неонацистской террористической организации.

К моменту задержания юноша уже не придерживался этих взглядов, однако оставленный ранее комментарий стал основанием для возбуждения уголовного дела. Теперь, находясь в колонии, он решил предостеречь сверстников от необдуманных поступков и призывает молодых людей тщательно проверять информацию, формируя свою картину мира только на основе проверенных источников и авторитетных СМИ.

В беседе с корреспондентом ТКР осуждённый рассказал, как не попасть в подобную ситуацию, почему важно внимательно относиться к тому, что публикуется в открытом доступе, и к каким последствиям может привести даже один необдуманный шаг в интернете.