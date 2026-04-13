«Народный контроль» обнаружил торчащие саморезы и просторные залы в рязанском Дворце молодёжи

В Рязани прошла проверка Дворца молодёжи в рамках федерального проекта «Народный контроль». В состав комиссии вошли представители команды «Единой России», участники кадрового проекта «ГЕРОИ62» и активные жители города. Они оценили состояние здания, прилегающей территории и качество предоставляемых услуг.

Губернатор Павел Малков, комментируя итоги проверки, отметил, что в Дворце хорошее освещение и нет посторонних запахов. В здании есть просторная зона ожидания, сиденья в актовом зале в удовлетворительном состоянии, а санузлы чистые и оборудованы всем необходимым. Однако были выявлены и недостатки: пыль, грязные стекла и зеркала, поврежденные обналичники на ступенях актового зала и торчащие саморезы.

На входе установлен пандус и работает кнопка вызова персонала, фасад и вывеска в хорошем состоянии. Рядом с учреждением находится остановка общественного транспорта, но парковочных мест недостаточно.

Также были отмечены рамки металлоискателя на входе, работа видеонаблюдения и дежурство вахтера. В здании есть бахилы, гардероб, автоматы с водой и закусками, а сотрудники проявляют отзывчивость и доброжелательность.

Во Дворце функционируют кружки для детей, занятия для пожилых людей и клуб КВН. Однако в учреждении отсутствует навигация по этажам, информация об услугах в фойе и медкабинет.

Павел Малков заявил, что проверка будет продолжена, и все выявленные замечания необходимо устранить. Также он подчеркнул важность организации занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.