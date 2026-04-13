Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов выразил резкое недовольство организацией поездок финских детей в крымский лагерь «Артек». По данным финской газеты Yle, компания Sun Ray, сотрудничающая с лагерем с 2025 года, получила от городской администрации субсидии на сумму свыше €45 тысяч, несмотря на подсанкционный статус «Артека».

Сазонов назвал отправку финских детей в лагеря Крыма «отвратительным» фактом.

«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», — заявил он.

Он поручил пересмотреть правила предоставления субсидий и призвал власти Финляндии усилить контроль за деятельностью компаний, подобных Sun Ray.

Даниэль Сазонов, родившийся в Хельсинки в 1993 году в семье переселенцев из Санкт-Петербурга, занимает пост мэра с 2025 года. Ранее он был заместителем мэра по социальным вопросам и здравоохранению, а также депутатом городского совета.

По материалам Газета.Ру.