В РПЦ рассказали о традициях празднования Радоницы в 2026 году

В 2026 году Радоница — день особого поминовения усопших в православной традиции — выпадает на 21 апреля. Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) в беседе с РИА Новости.

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник второй недели после Светлого Христова Воскресения.

«В Церкви есть особый для поминовения день — Радоница — девятый день после Светлого Воскресения Христова, (встречается — ред.) 21 апреля в этом году, когда начинается регулярное заупокойное богослужение, которое не проводится в Светлую седмицу», — рассказал епископ.

В 2026 году Пасха пришлась на 12 апреля. Первая неделя после неё, Светлая седмица, — это время великой радости, когда в храмах не совершаются заупокойные службы (кроме отпевания).

Поминовение на Радоницу имеет свои особенности. Хотя сам день — вторник, поминовения фактически начинаются с вечера понедельника, 20 апреля, так как церковный день начинается с предыдущего вечера.

Таким образом, именно с 20 по 21 апреля в храмах возобновляются регулярные молитвы об упокоении душ усопших.