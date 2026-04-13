Каждый седьмой россиянин хранит сбережения «под матрасом»

Каждый седьмой россиянин (15%) предпочитает хранить все свои накопления в виде наличных денег, не доверяя банкам и инвестиционным инструментам. Главными причинами такого выбора являются опасения блокировок счетов, стремление к надёжности и недавние перебои с мобильным интернетом, которые выявили уязвимость безналичных платежей. К таким выводам пришли аналитики НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин», пишут «Известия».

Объём наличных денег в обращении в России в марте 2026 года показал аномальный рост, увеличившись сразу на 300 млрд рублей. Это значительно выше показателей прошлых лет, а общий объём наличности достиг 19,5 трлн рублей.

Эксперты и Центробанк связывают этот всплеск с несколькими факторами:

Технологические сбои: перебои с мобильным интернетом заставили граждан и бизнес формировать запас наличных для повседневных расчётов.

Страх потери доступа: люди опасаются, что в критической ситуации не смогут воспользоваться безналичными средствами на счетах.

Приоритет надёжности: для многих сохранность денег важнее их приумножения. Как показал опрос, почти половина респондентов не гонится за доходностью, а 22% ставят сохранность средств на первое место.

Кеш воспринимается как «тихая гавань» на фоне колебаний рынков и валют, отмечает основатель SharesPro Денис Астафьев. Дополнительное давление оказывает возобновлённый с 2024 года налог на проценты по вкладам.

Несмотря на популярность наличных, большинство россиян всё же используют другие инструменты. Согласно опросу, их популярность распределяется так:

Ценные бумаги — 29%.

— 29%. Золото и драгоценные металлы — 25%.

— 25%. Банковские вклады — 18%.

— 18%. Недвижимость — 13%.

Эксперты подчёркивают, что хранение денег дома несёт риски: их могут украсть, они могут пострадать при пожаре или просто обесцениться из-за инфляции.

На этом фоне власти планируют усилить контроль за финансовыми потоками. С 2027 года Федеральная налоговая служба (ФНС) получит возможность автоматически получать данные о счетах физических лиц от Банка России. Мера направлена на борьбу с теневыми доходами и неофициальным предпринимательством.

В частности, под пристальное внимание могут попасть переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 млн рублей в год, если происхождение этих средств не подтверждено. Это может стать дополнительным фактором, влияющим на стратегию сбережений граждан.