Защита подростка, напавшего на учителя в Добрянке, потребовала отменить арест

Адвокат 17-летнего школьника, напавшего на учительницу русского языка Олесю Багуту в пермской Добрянке, подала апелляцию с просьбой отменить меру пресечения подростка, пишет Properm.ru.

Ранее суд отправил молодого человека в СИЗО почти на два месяца — до 7 июня.

«Защитник Елена Балуева подала апелляционную жалобу и настаивает на переводе несовершеннолетнего под домашний арест», — говорится в статье.

Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

Согласно материалам дела, подросток признал вину. Адвокат ранее рассказала, что у него психологическая травма.

Трагедия произошла утром в прошлый вторник в школе №5. Перед входом в учебное заведение на педагога с ножом напал 17-летний подросток. Пострадавшую госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

По одной из версий, школьник мог напасть на учительницу из мести, поскольку она не допустила его к сдаче ОГЭ.

После нападения на учительницу юношу задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности правоохранителей. Экспертиза установит, был ли подросток вменяем.