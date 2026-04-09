Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после нападения школьника в городе Добрянка Пермского края, успела попросить его не навредить другим детям, рассказали «АиФ» ее коллеги.

Трагедия произошла утром во вторник в школе №5. Перед входом в учебное заведение на педагога с ножом напал 17-летний подросток. Пострадавшую госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

«Когда Олеся увидела нож, она успела сказать «Осторожно, тут дети», — вспоминают учителя.

Реклама

С педагогом прощаются в четверг в Добрянке. Траурную церемонию посетили многие местные жители, в том числе ее коллеги и близкие.

По одной из версий, школьник мог напасть на учительницу из мести, поскольку она не допустила его к сдаче ОГЭ.

После нападения на учительницу юношу задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности правоохранителей. Экспертиза установит, был ли подросток вменяем.

