Половодье в Рязанской области. Фото: МЧС России
Экология, природа, животные

Половодье в Рязани практически остановилось, вода в Проне резко уходит

Алексей Самохин
По состоянию на 09:30 9 апреля 2026 года в Рязанской области зафиксирована неоднородная паводковая картина. Данные предоставил Рязанский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ока прибывает сразу в трёх точках

В черте Рязани уровень Оки вырос на 2 сантиметра за сутки и достиг отметки 543 сантиметра выше нуля гидрологического поста. Рост практически остановился.

Реклама

Заметно активнее вода поднимается в районе села Старая Рязань — плюс 20 сантиметров за сутки, итоговый показатель составляет 557 сантиметров. Схожая динамика наблюдается у Касимова: там Ока прибавила 19 сантиметров и достигла 493 сантиметров выше нулевой отметки поста.

На Мокше в районе рабочего посёлка Кадом вода поднялась на 5 сантиметров — до отметки 644 сантиметра.

Проня и Ранова пошли на спад

Совсем другая ситуация на Проне. У населённого пункта Быково уровень реки за сутки упал на 132 сантиметра и составляет теперь 355 сантиметров. Резкое снижение говорит о том, что пик паводка здесь уже позади.

Снижается и уровень Рановы в районе села Троица — минус 28 сантиметров за сутки, текущая отметка 650 сантиметров. На реке Верда у Скопина вода опустилась на 9 сантиметров до 171 сантиметра выше нуля поста.

