Дотком обвинил США в обмане по перемирию с Ираном и рассказал о пророчестве

Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США во лжи насчёт перемирия с Ираном и заявил о ядерных угрозах Израилю со стороны Пакистана, Китая и Северной Кореи. Официальных подтверждений этим словам нет. Об этом пишет aif.ru.

Ким Дотком снова в центре скандала. Основатель файлообменников Megaupload и Mega выступил в соцсетях с громкими обвинениями в адрес Вашингтона: по его словам, США намеренно ввели Пакистан и Иран в заблуждение относительно условий перемирия.

«США теперь утверждают, что перемирие было «недоразумением». Как можно иметь недоразумение с таким количеством вовлечённых сторон?» — написал предприниматель. Там же он добавил: «Игра Нетаньяху в пророчества окончена».

Реклама

Кроме того, Дотком заявил, что Пакистан, Северная Корея и Китай якобы пригрозили нанести ядерный удар по Израилю. Официальных подтверждений этому нет. Израильский Channel 10 ранее со ссылкой на инсайдеров сообщал о возможном ядерном ударе со стороны Пакистана, однако сам Пакистан эту информацию опроверг.

Предприниматель призвал стороны к миру: «Заключайте мир, пока ещё можете». По его убеждению, конфликт разворачивается вокруг 3000-летнего религиозного пророчества, и верить в него смертельно опасно.

Читайте по теме: Дугин: Если мы наивно полагаем, что ураган Антихриста нас обойдет стороной, то горе нам

Политолог раскрыл, как Трамп использует угрозы Ирану, чтобы заработать

Это не первый подобный выпад Доткома. Он неоднократно утверждал, что Израиль втянул регион в войну ради исполнения некоего пророчества, в котором Дональд Трамп якобы фигурирует как мессия.

Что происходит на Ближнем Востоке

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Исламская Республика ответила ударами по израильской территории и американским военным базам в регионе. 2 апреля Трамп в обращении к нации объявил о полном поражении Ирана. Тегеран с этим не согласился и нанёс новый ракетный удар по Израилю.

8 апреля, спустя ровно 40 дней после начала боевых действий, американский президент объявил о перемирии. Иран, в свою очередь, провозгласил собственную победу: по версии Тегерана, именно Штаты приняли иранский «план из 10 пунктов». Стороны расходятся в трактовках произошедшего диаметрально.

В ночь на среду Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Сделал это в своей соцсети Truth Social. По его словам, к договорённости удалось прийти после разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром. Трамп сообщил, что приостанавливает бомбардировки и атаки на Иран, назвав перемирие двусторонним.

Незадолго до этого Шариф лично попросил американского президента дать сторонам ещё две недели для достижения соглашения. Он же призвал Тегеран открыть Ормузский пролив на время переговоров — как жест доброй воли. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп изучил пакистанское предложение. В переговорах, по данным AP, участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Свою роль в достижении договорённости Трамп также приписал Китаю.