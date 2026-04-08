Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка
Политика

Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, Тегеран назвал это своей победой над США

Алексей Самохин
В ночь на среду Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Сделал это в своей соцсети Truth Social. По его словам, к договорённости удалось прийти после разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром. Трамп сообщил, что приостанавливает бомбардировки и атаки на Иран, назвав перемирие двусторонним.

Незадолго до этого Шариф лично попросил американского президента дать сторонам ещё две недели для достижения соглашения. Он же призвал Тегеран открыть Ормузский пролив на время переговоров — как жест доброй воли. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп изучил пакистанское предложение. В переговорах, по данным AP, участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Свою роль в достижении договорённости Трамп также приписал Китаю.

Что предложил Иран

США получили от Тегерана предложение из десяти пунктов — оно может стать рабочей основой для финального соглашения. Именно на его оформление отведены две недели перемирия. Переговоры стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Высший совет национальной безопасности Ирана отреагировал жёстко и однозначно: в стране объявили победу в войне с Соединёнными Штатами. По версии иранского совбеза, США согласились признать контроль Тегерана над Ормузским проливом, выплатить компенсацию, снять санкции, разрешить продолжение обогащения урана и вывести войска с Ближнего Востока. О прекращении боевых действий также объявили проиранские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака».

Офис премьера Биньямина Нетаньяху поддержал решение Трампа приостановить удары. Однако перемирие не распространяется на Ливан. Более того, по данным Times of Israel, ЦАХАЛ продолжил ночью наносить удары по иранской территории.

Что предшествовало перемирию

К ночи среды должен был истечь ультиматум Трампа. Президент требовал от Тегерана открыть движение через Ормузский пролив, угрожая в противном случае ударить по иранским мостам и электростанциям. Иран пообещал симметричный ответ.

США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая Тегеран, ещё 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран отвечал ударами по израильской территории и американским военным объектам в регионе. Вашингтон и Тель-Авив изначально представляли операцию как превентивный удар из-за угроз иранской ядерной программы. Теперь же обе стороны открыто говорят о желании сменить власть в Тегеране, пишет РИА Новости. 

Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
