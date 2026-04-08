На 47% сократился список дефицитных профессий в Рязанской области в начале весны — hh.ru

Алексей Самохин
Аналитики hh.ru выяснили, что список дефицитных профессий сократился в Рязанской области за год на 47%: с тридцати четырех специальностей до восемнадцати.

По итогам 2026 года в списке дефицитных (менее 4-х резюме на вакансию) в Рязанской области осталось восемнадцать специальностей среди 169 профессий, по которым работодатели открыли вакансии в регионе. Преимущественно это медработники и представители рабочих профессий. 

На рынке труда по-прежнему не хватает дворников (1,4 резюме на вакансию), поваров (1,7), врачей (2), агрономов (2,2), продавцов-кассиров (2,2), администраторов магазина (2,2), мерчандайзеров (2,3), токарей (2,6), курьеров (2,7), зоотехников (2,8), главврачей (2,8), фармацевтов-провизоров (2,9), автослесарей (3,3), слесарей (3,3), электромонтажников (3,3), маляров (3,5), агентов по недвижимости (3,7), заведующих аптеками (3,7).

За год список дефицитных профессиональных ролей уменьшился в Рязанской области на 47%: с тридцати четырех до восемнадцати специальностей. Из него, в частности, выбыли товароведы, уборщики, машинисты, швеи, операторы call-центров. Сейчас этих специалистов достаточно, чтобы обеспечивать потребности работодателей в регионе.

Напротив, наиболее высокая конкуренция за рабочие места наблюдается сейчас в творческих профессиях и массовых ролях. В частности, на одну вакансию офис-менеджера приходится 35,2 активных резюме тех, кто ищет подобную работу, конкуренция среди дизайнеров – 31,8 резюме на вакансию, секретарей – 30,4 резюме на вакансию, кассиров-операционистов – 27,1, администраторов – 25,9.

Отметим, что топ-10 наиболее востребованных в регионе специалистов на начало года вошли продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, курьеры, водители, повара, разнорабочие, бухгалтеры, упаковщики, слесари.

В то же время самые популярные профессии среди жителей Рязанской области, по которым они чаще всего ищут работу: менеджеры по продажам и по работе с клиентами, упаковщики, водители, администраторы, разнорабочие, бухгалтеры, продавцы-консультанты, операторы call-центра, секретари.

