Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.

Об источнике прогноза

Тамара Глоба — один из наиболее известных практикующих астрологов России, автор многочисленных публикаций и телевизионных прогнозов. Её гороскопы традиционно привлекают широкую аудиторию благодаря конкретным рекомендациям и структурированному подходу к анализу планетарных влияний. Апрельский прогноз на 2026 год охватывает как индивидуальные тенденции для каждого знака, так и общемировой астрологический фон.

Апрель 2026: общий астрологический фон

Прежде чем переходить к знакам — несколько важных дат и тенденций, которые затронут всех.

По словам Глобы, апрель сопровождается:

проблемами с энергетикой и связью в начале месяца;

в начале месяца; топливно-энергетическим и финансовым давлением , перестройкой валютных резервов;

, перестройкой валютных резервов; обострением военных и экологических тем — особенно в первую неделю и последнюю декаду;

— особенно в первую неделю и последнюю декаду; переходом Урана в знак Близнецов в конце апреля — это астрологическое событие происходит раз в несколько лет и меняет акценты в сферах технологий, коммуникаций и транспорта;

в конце апреля — это астрологическое событие происходит раз в несколько лет и меняет акценты в сферах технологий, коммуникаций и транспорта; риском природных катаклизмов (в том числе землетрясений) в третьей декаде.

Особо значимые числа апреля: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 20, 25, 26, 29, 30.

Прогноз по знакам зодиака на апрель 2026

♈ Овен (21 марта — 19 апреля)

Апрель — пиковый месяц для Овнов: Солнце в их знаке даёт максимум энергии, творческих идей и физических сил. Главная опасность — нетерпение. Грандиозные замыслы могут рассыпаться, если торопиться с реализацией.

Первая половина месяца — подготовка и накопление ресурсов. Вторая — время действовать в интеллектуальной сфере и спорте. Овнам нужна поддержка близких: именно верные друзья и настоящая любовь помогут избежать опрометчивых шагов.

Совет: Не принимайте важных решений в одиночку. Советуйтесь — это не слабость, а стратегия.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая)

Для Тельцов апрель — период планирования. Хорошее время для совместных проектов с друзьями, спортивных начинаний и личных путешествий. В третьей декаде усилится внимание к здоровью и финансам — не откладывайте плановые визиты к врачу и проверку бюджета.

Совет: Не игнорируйте тревожные сигналы организма во второй половине месяца.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня)

Апрель приносит Близнецам перемены в карьере и финансах. А в конце месяца — переход Урана в их знак, что астрологи считают одним из ключевых событий 2026 года. Для Близнецов это может означать резкое расширение горизонтов и обретение новой свободы.

Совет: Будьте готовы к неожиданным предложениям в последние дни апреля. Не отвергайте их с порога.

Изображение: chatgpt.com

♋ Рак (21 июня — 22 июля)

Месяц насыщен событиями, связанными с учёбой, дальними поездками и расширением кругозора. Авторитет Раков укрепляется — это хорошее время, чтобы заявить о себе в профессиональной среде. В спорте возможны успехи, но они потребуют реальных усилий.

Совет: Используйте апрель для повышения квалификации или поступления на новый курс.

♌ Лев (23 июля — 22 августа)

Апрель открывает перед Львами дальние перспективы — буквально и метафорически. Возможны выгодные контакты за рубежом или в другом городе. В работе и здоровье — заметные перемены. Крупные планы, которые казались нереальными, начинают обретать форму.

Совет: Апрель — время смелых переговоров. Называйте свою цену.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября)

Финансовые возможности в начале апреля немного сократятся, однако с третьей декады ситуация меняется к лучшему. В личной жизни — новые знакомства: появятся люди, которые могут стать важными партнёрами или друзьями.

Апрель двойственен: с одной стороны — семья и родственные отношения, с другой — конкуренция. Вторая половина месяца грозит незапланированными расходами.

Совет: Не вступайте в споры с близкими в первой половине апреля — последствия дадут о себе знать позже.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября)

Профессиональная сфера Весов переживает перестройку: возможна смена руководства, пересмотр обязанностей или новые конкуренты. Коллеги помогут, но рассчитывать только на них не стоит.

Во второй половине месяца — активная борьба за своё место. Параллельно возможны радостные события в личной жизни и творчестве — поддержка придёт от людей, которые находятся далеко.

Здоровье и семья требуют внимания весь апрель. Поездки в конце месяца могут стать поворотным моментом в судьбе.

Совет: Не распыляйтесь. Расставьте приоритеты между работой и личным.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Апрель — месяц детей и творчества. Если у вас есть дети — именно сейчас стоит уделить им максимум времени. Работа приносит удовлетворение, но требует делиться вниманием с окружающими.

Финансовая поддержка и успех придут издалека. При этом деловые тенденции меняются — важно отслеживать их и адаптироваться.

Совет: Не замыкайтесь в рутине — апрель даёт шанс раскрыть творческий потенциал.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Первая половина апреля — дом, семья, забота о родителях и детях. Хорошее время для ремонта и обустройства жилья. Во второй половине возможны перемены в личных делах и на службе — будьте внимательны к отношениям с окружающими.

Совет: Планируйте ремонт или переезд именно на первые две недели апреля.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января)

Апрель требует мобильности: командировки, поездки, решение вопросов, связанных с учёбой и личными планами. Значительную роль сыграют родители и тема недвижимости. Во второй половине месяца имущественные вопросы обострятся — подойдите к ним с особой осторожностью.

Совет: Проверьте документы на недвижимость заранее — апрель может принести неожиданные споры.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля)

Апрель для Водолеев — время приобретений и заработка. Первая половина закрывает зимние дела, вторая открывает эпоху договоров и важных встреч. Окружение обновится: кто-то уйдёт, появятся новые люди. Родственники окажут необходимую помощь.

Совет: Середина апреля — лучшее время для подписания договоров и деловых переговоров.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Первые две недели апреля — активная интеллектуальная деятельность, новые знакомства, спортивные проекты. Дети порадуют своими достижениями — но и им потребуется ваша помощь. Вторая половина месяца переключает фокус на доходы, недвижимость и творчество.

Совет: Не откладывайте важные переговоры по недвижимости на май — апрель благоприятнее.

Что это значит: главные выводы апреля 2026

Апрель 2026 — месяц контрастов. С одной стороны, планетарный фон несёт турбулентность: энергетические проблемы, финансовая нестабильность, геополитическая напряжённость. С другой — почти для каждого знака зодиака открываются конкретные возможности, если действовать осознанно.

Три универсальных правила для всех знаков в апреле:

Не торопитесь с необратимыми решениями в первую неделю и последнюю декаду — это наиболее критичные периоды. Используйте середину месяца для договоров, переговоров и деловых контактов. Следите за здоровьем — апрель нагружает нервную систему у большинства знаков.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли доверять прогнозам Тамары Глобы? Астрология — не точная наука, и любой прогноз стоит воспринимать как ориентир, а не руководство к действию. Тем не менее Глоба входит в число наиболее цитируемых астрологов России, а её методология основана на классической астрологии с учётом транзитов планет.

Почему переход Урана в Близнецы так важен? Уран меняет знак примерно раз в 7 лет. Переход в Близнецы в конце апреля 2026 года означает смещение планетарной энергии в сферу коммуникаций, технологий и транспорта — это ощутят все знаки, но особенно Близнецы, Весы и Водолеи.

На какие числа апреля обратить особое внимание? По прогнозу Глобы, наиболее насыщенные энергетически дни: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 20, 25, 26, 29 и 30 апреля.

Материал носит информационно-развлекательный характер. Редакция 7инфо не несёт ответственности за решения, принятые на основе астрологических прогнозов.