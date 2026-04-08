Рязанский храм отправил особенным детям Горловки одежду, подгузники и пасхальные подарки

5 апреля волонтеры увезли из Вознесенского храма Рязани шесть больших мешков. Внутри — детская одежда, подгузники и денежные средства для закупки всего необходимого. Адресаты: особые дети, живущие в Горловке. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Настоятель храма протоиерей Арсений Вилков лично благословил добровольцев перед отправкой. Груз доставили в транспортную компанию, откуда он уже следует дальше по назначению.

К вещам прихожане добавили кое-что особенное. Воскресная школа храма собрала для маленьких адресатов веселые игрушки, куличи и конфеты. Всё это тоже отправилось в путь вместе с основным грузом.