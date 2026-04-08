Что пропадёт из магазинов с 1 мая 2026 года? Четыре категории под ударом

С 1 мая 2026 года часть товаров исчезнет с полок российских супермаркетов. Речь не о дефиците и не о пустых магазинах — базовые продукты, средства гигиены и бытовая химия массового спроса останутся на месте. Под удар попадут нишевые категории: спорные биодобавки, псевдомедицинские приборы, агрессивная химия без нормальной маркировки и товары без кодов системы «Честный знак». Об этом пишет Primpress.ru

Откуда взялись новые правила

Изменения связаны с обновлением сразу нескольких регуляторных систем: техрегламентов, санитарных норм и требований к обязательной цифровой маркировке товаров. По сути, государство завершает многолетнюю работу по «зачистке» массового ритейла от продукции, которая годами продавалась в обычных сетях в обход правил. Формально такие товары давно должны были проходить иную процедуру оборота — но ни производители, ни торговые сети особо не торопились с выполнением требований.

Реклама

С 1 мая у ритейлеров не остаётся пространства для манёвра: хранить на полках несертифицированную или немаркированную продукцию станет слишком рискованно с точки зрения штрафов и проверок.

Что именно уйдёт с прилавков

Изменения затронут четыре основные группы товаров.

1. Биодобавки и спортивное питание с «серыми» компонентами

Часть БАДов содержит вещества, которые по действующему законодательству должны проходить регистрацию как лекарственные средства. До сих пор такие продукты нередко продавались в обычных сетях под видом «натуральных добавок». Теперь сети будут убирать их из ассортимента, чтобы не рисковать проверками и штрафами. Добросовестные производители, которые оформят нужные документы, смогут вернуть товар на полки — но это займёт время.

2. Псевдомедицинские приборы и тест-системы

Речь идёт об устройствах, которые фактически являются медицинскими изделиями, но продавались как «товары для здоровья» без должной сертификации. Магниты «от давления», приборы «для очищения крови», экспресс-тесты без регистрационного удостоверения — всё это попадает под ограничения. В аптеках такие изделия продолжат продаваться при наличии разрешительных документов.

3. Агрессивная бытовая химия без надлежащей упаковки

Отдельные очистители, растворители и аэрозоли попали под обновлённые правила обращения с опасными веществами. Для продажи в обычном супермаркете они теперь требуют либо изменённой упаковки и расширенной маркировки, либо реализации через специализированные торговые точки с обязательным инструктажем покупателя. Часть производителей уже адаптировала линейку — остальным придётся догонять.

4. Товары без кодов «Честного знака»

Система цифровой маркировки охватывает всё больше категорий: одежда, обувь, косметика, бытовая техника. С 1 мая товары, по которым производитель или поставщик не оформил коды маркировки, ритейлеры будут обязаны снять с продажи. Это в первую очередь ударит по «серому» импорту и нишевым брендам, которые не успели подключиться к системе.

Что останется без изменений

Для подавляющего большинства покупателей изменения будут практически незаметны. Под действие новых правил не попадают:

продукты питания и базовая бакалея;

средства гигиены и косметика крупных легальных брендов;

лекарства и зарегистрированные медицинские изделия;

детские товары с действующими сертификатами;

бытовая химия массового спроса в стандартной упаковке.

Иными словами, ваш привычный список покупок, скорее всего, не изменится. Разве что строчка «БАД от всех болезней, видел в рекламе» может оказаться под вопросом.

Что это значит для покупателя на практике

Если привычный товар исчезнет с полки после 1 мая, это само по себе сигнал: скорее всего, у него были вопросы с документами или составом ещё до введения новых правил. Добросовестный производитель, который изначально работал в правовом поле, не пострадает.

Куда смотреть, если нужный товар пропал:

Аптеки — туда мигрирует большинство легальных БАДов и медицинских изделий;

Специализированные магазины (спортивное питание, стройматериалы, товары для профессионалов) — туда уйдут средства «узкого назначения»;

Сайты производителей — там будет актуальная информация о доступных каналах продажи конкретного продукта.

Отдельный совет: не стоит искать пропавший товар у сомнительных перекупщиков или в непроверенных онлайн-магазинах. Если товар убрали из регулируемого ритейла — риски подделки и нарушения условий хранения при покупке «с рук» резко возрастают.

Коротко о главном: FAQ

Что конкретно исчезнет с полок 1 мая 2026 года? Товары четырёх групп: БАДы и спортивное питание с незарегистрированными компонентами, псевдомедицинские приборы без сертификатов, агрессивная химия без надлежащей маркировки и продукция без кодов системы «Честный знак». Базовый ассортимент — еда, гигиена, лекарства — не изменится.

Вернутся ли убранные товары на полки? Часть вернётся — после переоформления документов, изменения состава или переупаковки. Срок зависит от производителя. Некоторые позиции, у которых проблемы принципиальные (например, состав, требующий регистрации как лекарство), уйдут из массового ритейла насовсем.

Как заранее узнать, останется ли конкретный товар в продаже? Проверьте на сайте производителя или в карточке товара на маркетплейсе наличие регистрационного удостоверения или кода маркировки. Если ни того ни другого нет — высока вероятность, что товар попадает под ограничения.

Изменения с 1 мая 2026 года — часть многолетней реформы потребительского рынка. Для добросовестного покупателя итог один: на полках станет меньше спорных позиций, а товары с особым статусом перейдут в более прозрачные и контролируемые каналы продажи.