Россиян предупредили о «черемуховых» холодах на майские праздники

В первой половине мая жителей Центральной России ожидают «черемуховые» холода с заморозками, рассказал РИА Новости фенолог Михаил Любов.

Специалист, изучающий сезонные явления природы, пояснил, что обычно они приходятся на первую или вторую декаду месяца и совпадают с периодом цветения черемухи.

«Традиционные майские холода будут, конечно. Заморозки в мае — это нормальное явление, когда температура в темное время суток понижается до нуля и чуть ниже», — пояснил Любов.

По его словам, «черемуховые» холода вернутся из-за нестабильной погоды, вызванной обильными снегопадами зимой. Медленное таяние привело к тому, что весна наступает позже, а в апреле будут резкие температурные скачки. В первой половине мая ожидаются заморозки.

Любов добавил, что мнение о непрерывном повышении температуры в средней полосе после первых теплых дней марта не соответствует природным условиям. Весной характерны колебания температуры: за потеплением следует похолодание, затем снова станет теплее. Со временем интенсивность похолоданий уменьшается, и к июню они практически исчезают.