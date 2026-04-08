Рэпер Toxis попал в скандал из-за бизнеса отца в Африке

Отец рэпера Toxis Леонид Смелянский может связан с геологоразведочным бизнесом в Африке, пишет Life.ru со ссылкой на расследование.

Предположительно, он занимается недвижимостью и услугами в сфере добычи нефти, а также геофизическими технологиями, которые применяют в проектах, реализуемых на черном континенте.

«Внимание привлекла компания, работавшая с технологией микросейсмического зондирования. Она применялась на добывающих объектах за рубежом, в том числе на месторождениях и рудниках», — говорится в публикации.

После начала СВО Смелянского также связывают с компанией в Белграде и предприятием, имеющим офисы на Кипре, в Ботсване, ОАЭ и Замбии. По мнению расследователей, именно эта структура могла быть источником его реального дохода.

Как отметило издание, после появления этой информации образ Toxis, который добился всего сам, приобретает новые оттенки. Теперь у многих возникает вопрос о том, насколько его успех был обеспечен семейными связями.

Сам рэпер утверждал, что всегда жил в достатке. Однако после публикации расследования акцент сместился: теперь вопрос заключается не в том, откуда у Toxis появились деньги, а в том, какую роль в его карьере сыграл отец.