Поиски семьи Усольцевых. Фото: t.me/spasatel24
Люди распродают дома в районе Манской «петли смерти» — SHOT

Алексей Самохин
Жители посёлков у Манской петли в Красноярском крае массово избавляются от домов — за полгода число объявлений о продаже удвоилось. Катализатором стало исчезновение семьи Усольцевых, но выяснилось: это лишь один из череды случаев в месте, которое давно прозвали аномальной зоной.

Дома за бесценок: почему люди бегут с берегов Маны

С берегов красноярской реки Маны уезжают. Тихо, быстро, почти в панике. За последние полгода количество объявлений о продаже участков в местных посёлках выросло вдвое, пишет SHOT. Дома отдают почти за бесценок: 72 квадратных метра — за 300 тысяч рублей. Владельцы не торгуются. Они просто хотят уехать.

Поводом для массового исхода стала история семьи Усольцевых. 28 сентября супруги вышли на прогулку в районе Манской петли, взяв с собой пятилетнюю дочку Арину и старенькую собаку породы корги. Домой они не вернулись. Поиски не дали результата. Что случилось с семьёй — по-прежнему неизвестно.

Семь пропавших. Четверо погибших

Когда начали копать глубже, выяснилось: Усольцевы — не первые и, к сожалению, не единственные. За несколько лет из этой зоны не вернулось семь человек. Среди них — бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин, который во время сплава ушёл в лес и растворился в тайге. Все они числятся пропавшими без вести. Ещё четверо погибли.

Это не цепочка совпадений. По крайней мере, так считают местные.

Дед в скалах и Камни-стражи

Для жителей этих мест Мана не просто река. Они называют её живой и наделяют характером. Издавна здесь совершают обряды, чтобы умилостивить духа — местные зовут его «дедом». По поверьям, он обитает в скалах и туманах и способен увести человека с тропы, лишить ориентира, заставить идти куда-то не туда.

На реке есть Камни-стражи. Раньше люди верили: это окаменевшие те, кто сгинул в этих местах. По ночам у скал слышны странные звуки. Компасы врут. Техника ведёт себя непредсказуемо.

Совпадение? Аномалия? Или просто опасный рельеф, о котором принято говорить шёпотом?

Ответа нет. Зато есть ещё одно объявление о продаже дома.

Отметим, что тайга сама по себе — место опасное, люди там пропадают регулярно. Просто о пропаже семьи Усольцевых в последнее время не писал только ленивый, поэтому и появилась информация о других пропавших людях именно там. И, вероятно, никакой мистики в этом нет. 

Что известно о пропаже семьи Усольцевых

Собрали заголовки наиболее интересных материалов о пропаже семьи Усольцевых на 7 инфо:

Сын Усольцевой спутал карты заявлением об отъезде семьи

Усольцевых не признали погибшими: новый поворот в деле пропавшей семьи

Опытный охотник описал страшную сцену гибели Усольцевых в лесу

Эксперт объяснил, что не так с тропой в Белогорье, где потерялись Усольцевы

Соседи Усольцевых рассказали, что происходит у них дома

Таинственная пропажа экс-спецназовца напомнила исчезновение семьи Усольцевых

Спустя полгода появился свидетель, проходивший маршрут перед семьей Усольцевых

