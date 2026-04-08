Эксперт Кнутов назвал страну, которая наводит украинские дроны на Россию

Главным наводчиком украинских беспилотников на Россию после отказа США от этой роли стала Франция, рассказал « МК » военный аналитик, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он напомнил публичное признание президента страны Эммануэля Макрона о том, что 75% разведывательных данных передает Киеву именно Париж.

«Британцы тоже активно участвуют, думаю, их вклад существенен. Американцы, без сомнения, остаются в игре, но их доля, на мой взгляд, сейчас сократилась до 10–15 процентов. Остальное «добирают» британцы. Но львиная доля — за Парижем», — пояснил Кнутов.

Говоря о мотивации Франции, он предположил, что европейские элиты не отказались от идеи нанести стратегическое поражение России. Они по-прежнему придерживаются концепции раздела страны, поскольку заинтересованы в ее богатствах.

Кнутов уточнил, что Россия обладает уникальными ресурсами, необходимыми для нового технологического скачка. В этой связи космическая разведка от Франции — это не просто помощь Украине, а инструмент в большой битве за ресурсы будущего.