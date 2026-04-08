Эксперт Кнутов назвал страну, которая наводит украинские дроны на Россию

Главным наводчиком украинских беспилотников на Россию после отказа США от этой роли стала Франция, рассказал «МК» военный аналитик, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Он напомнил публичное признание президента страны Эммануэля Макрона о том, что 75% разведывательных данных передает Киеву именно Париж.
«Британцы тоже активно участвуют, думаю, их вклад существенен. Американцы, без сомнения, остаются в игре, но их доля, на мой взгляд, сейчас сократилась до 10–15 процентов. Остальное «добирают» британцы. Но львиная доля — за Парижем», — пояснил Кнутов.
Говоря о мотивации Франции, он предположил, что европейские элиты не отказались от идеи нанести стратегическое поражение России. Они по-прежнему придерживаются концепции раздела страны, поскольку заинтересованы в ее богатствах.
Кнутов уточнил, что Россия обладает уникальными ресурсами, необходимыми для нового технологического скачка. В этой связи космическая разведка от Франции — это не просто помощь Украине, а инструмент в большой битве за ресурсы будущего.