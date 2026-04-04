Сын Усольцевой спутал карты заявлением об отъезде семьи

Семья Усольцевых, которую ищут в Красноярском крае, могла уехать, заявил РИА Новости сын Ирины Данил Баталов.

«Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали», — отметил собеседник агентства.

Также мужчина уверен, что Сергей, Ирина и их дочь живы. Он планирует лично отправиться на поиски семьи.

Ранее Баталов подчеркивал, что не планирует обращаться в суд, чтобы его родственников признали погибшими. Он мог это сделать, поскольку с момента исчезновения туристов прошло полгода. Возобновить поисковую операцию планируют в мае, когда в лесу начнет сходить снег.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.