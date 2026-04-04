Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016
Новости России

Сын Усольцевой спутал карты заявлением об отъезде семьи

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Семья Усольцевых, которую ищут в Красноярском крае, могла уехать, заявил РИА Новости сын Ирины Данил Баталов.

«Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали», — отметил собеседник агентства.

Также мужчина уверен, что Сергей, Ирина и их дочь живы. Он планирует лично отправиться на поиски семьи.

Реклама

Ранее Баталов подчеркивал, что не планирует обращаться в суд, чтобы его родственников признали погибшими. Он мог это сделать, поскольку с момента исчезновения туристов прошло полгода. Возобновить поисковую операцию планируют в мае, когда в лесу начнет сходить снег.

Материал по теме: Усольцевых не признали погибшими: новый поворот в деле пропавшей семьи

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.

Предыдущая статья
Раскрыты детали личной жизни Чернышева после смерти Заворотнюк
Следующая статья
«КП»: у найденной в Подольске пары были странные секс-увлечения

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Политика

Сладков рассказал, почему Россия не заступилась за Армению при потере Карабаха

Россия не заступилась за Армению во время военной операции...
Новости России

Посетители сгоревшего ТЦ в Калининграде раскрыли детали пожара

Возгорание в торговом центре «Гиант» в Калининграде спровоцировала припаркованная...
Новости кино и ТВ

Дибров устроил скандал на шоу с Кудрявцевой, обвинившей его экс-жену в изменах

Телеведущий Дмитрий Дибров обрушился с критикой на Леру Кудрявцеву...
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...
Новости России

Военкор Сладков рассказал, какая революция нужна российской армии

Российской армии требуется революция с точки зрения современного оружия...
Новости России

На Бали бесследно пропала российская блогерша, продвигавшая бодипозитив

На индонезийском острове Бали бесследно пропала российская блогер-бодипозитивщица, она...
Новости России

Адвокат объяснил, как защитить себя и не сесть за самооборону

При самообороне не стоит добивать нападавшего, иначе можно навлечь...
Новости России

Синоптик объяснила, что на самом деле значит показатель «погода ощущается»

Метеорологи рассчитывают показатель «погода ощущается» на основе нескольких факторов,...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье