«КП»: у найденной в Подольске пары были странные секс-увлечения

Семейная пара, которую нашли мертвой в квартире в Подольске, имела необычные сексуальные увлечения, пишет «КП».

Тела 24-летней девушки и 25-летнего мужчины обнаружили несколько дней назад, на них не было признаков насильственной смерти. Предположительно, пара умерла на глазах годовалого сына, его передали бабушке.

«Супруги состояли в закрытых тематических сообществах, где искали девушку, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь», — говорится в публикации.

При этом они указали, что кандидатка не должна придерживаться здорового образа жизни. Также, как сообщается, жена вела канал под названием «Дьяволица», его описание содержало фразу «Девушка с душой дьявола».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По одной из версий, причиной трагедии стало отравление химическим веществом, используемым во время интимных экспериментов. Насколько эта информация правдива станет известно после получения результатов экспертиз.