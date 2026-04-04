Раскрыты детали личной жизни Чернышева после смерти Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев до сих пор не завел новые отношения после ухода из жизни жены Анастасии Заворотнюк, пишет «КП».

Издание отметило, что слухи о его новой возлюбленной не соответствуют действительности. На самом деле он посвящает много времени воспитанию дочери.

«Петр Чернышев ни с кем не встречается: с работы — спешит домой, к дочери», — говорится в статье.

Журналисты уточнили, что дочь Чернышева учится в первом классе. Она катается на коньках и вместе с отцом принимает участие в ледовых постановках.

Также они подчеркнули, что фигурист много работает, сосредоточившись на ледовых шоу. Он в том числе выступает в амплуа постановщика, хореографа и продюсера проектов.

Накануне Заворотнюк исполнилось бы 55 лет. Она умерла в мае 2024 года после тяжелой болезни. Актриса была в браке с Чернышевым, в 2018-м у них родилась дочь.