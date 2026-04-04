Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Сладков рассказал, что на самом деле мешает ликвидировать Зеленского

Никита Рязанцев
Нанести разящий удар по Владимиру Зеленскому сейчас не представляется возможным, предположил военкор Александр Сладков в MAX.

Так он прокомментировал заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что Москва не уничтожает противника из-за самоуважения.

«Просто, видимо, не можем, не умеем уничтожить Зеленского, поэтому не уничтожаем. Тут, по-моему, все просто», — считает Сладков.

Журналист пояснил, что раньше российским спецслужбам не было выгодно ликвидировать Зеленского, поскольку они выясняли его бытовые привычки и связи, а также изучали финансовые потоки. При замене его на другого человека пришлось бы проводить эту работу заново.

Однако, добавил Сладков, сейчас ситуация такова, что найти такого врага России, как Зеленский, будет трудно.

