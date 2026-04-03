Фото: ryazeparh.ru
Армия и СВО

В Рязанской области простились с сержантом Сергеем Шелеховым, погибшим в зоне СВО

Алексей Самохин
1 апреля в селе Виленки Михайловского района прошла панихида по уроженцу села, сержанту Сергею Шелехову. Механик-водитель штурмовой роты погиб 18 марта 2026 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Ему было 30 лет. Об этом сообщили в Рязанской епархии. 

Отпевание состоялось в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил благочинный Михайловского первого округа протоиерей Сергий Арсентьев.

Сергей Сергеевич Шелехов родился 4 ноября 1995 года в Виленках. Учился в местной школе, где активно занимался спортом и участвовал во всех соревнованиях. После окончания Ожерельевского железнодорожного колледжа вернулся в родное село.

Друзья и учителя запомнили его как надёжного человека — того, кто всегда приходил на помощь первым.

25 августа 2023 года Сергей заключил контракт с Вооружёнными Силами России. Служил механиком-водителем штурмовой роты.

На панихиде собрались родные, одноклассники, друзья и земляки Сергея. Протоиерей Сергий Арсентьев вознёс заупокойные молитвы и обратился к присутствующим со словами утешения. По словам священнослужителя, подвиг воина, положившего жизнь за ближних, — высшее проявление любви и верности.

