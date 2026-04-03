Строители моста через Оку под Рязанью возвели вспомогательный мост

Строительство нового моста через реку Оку под Рязанью идёт в круглосуточном режиме. Общая длина сооружения составит 5,8 км, из них сам мост — 1,1 км. Завершить объект планируют в 2029 году. Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Стройка ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и партийной программы «Единой России» «Безопасные дороги».

Что уже построено и что делают сейчас

Несмотря на подъём воды в Оке, темп работ не снижается. На правом берегу завершено строительство вспомогательного рабочего моста — он нужен для подвоза материалов и установки кранов при возведении русловой опоры. На левом берегу идёт формирование насыпи и подготовка основания будущей дороги.

На путепроводе между Шумашью и Дубровичами в апреле 2026 года запланированы работы по устройству межбалочных швов. На объекте круглосуточно задействованы свыше 300 специалистов и более 90 единиц техники.

Почему этот мост важен для Рязани

Губернатор Павел Малков назвал проект стратегическим для региона: «Мы получаем беспрецедентную федеральную поддержку. Работы идут круглосуточно по обе стороны Оки».

Общая стоимость строительства — около 33 млрд рублей, финансирование федеральное. Новая переправа разгрузит существующие маршруты через Оку, которые сегодня испытывают значительную транспортную нагрузку, особенно в часы пик и во время весеннего паводка.