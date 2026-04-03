Транспорт и дороги

Строители моста через Оку под Рязанью возвели вспомогательный мост

Алексей Самохин
Строительство нового моста через реку Оку под Рязанью идёт в круглосуточном режиме. Общая длина сооружения составит 5,8 км, из них сам мост — 1,1 км. Завершить объект планируют в 2029 году. Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. 

Стройка ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и партийной программы «Единой России» «Безопасные дороги».

Что уже построено и что делают сейчас

Несмотря на подъём воды в Оке, темп работ не снижается. На правом берегу завершено строительство вспомогательного рабочего моста — он нужен для подвоза материалов и установки кранов при возведении русловой опоры. На левом берегу идёт формирование насыпи и подготовка основания будущей дороги.

На путепроводе между Шумашью и Дубровичами в апреле 2026 года запланированы работы по устройству межбалочных швов. На объекте круглосуточно задействованы свыше 300 специалистов и более 90 единиц техники.

Почему этот мост важен для Рязани

Губернатор Павел Малков назвал проект стратегическим для региона: «Мы получаем беспрецедентную федеральную поддержку. Работы идут круглосуточно по обе стороны Оки».

Общая стоимость строительства — около 33 млрд рублей, финансирование федеральное. Новая переправа разгрузит существующие маршруты через Оку, которые сегодня испытывают значительную транспортную нагрузку, особенно в часы пик и во время весеннего паводка.

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Происшествия

Рязанцу грозит 10 лет колонии за удар в глаз полицейскому 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд Рязанской области.
Транспорт и дороги

Прокуратура выявила нарушения при ремонте моста в Захаровском районе

В ходе выезда на объект выявлены нарушения требований ГОСТа, выразившиеся в отсутствии дорожных знаков, разметки и иных недостатков. Кроме того, на строительной площадке отсутствует необходимая документация на выполняемые работы.
Общество

В Рязанской области стартовал проект «Уроки географии»

Первое из цикла мероприятий в рамках проекта «Уроки географии», инициированного Национальным центром «Россия», состоялось 3 апреля в лицее № 4 г. Рязани. Его участниками стали порядка 100 учащихся, для которых организаторы подготовили интерактивные и познавательные задания по теме отечественной географии.
Новости кино и ТВ

Снегирь сделал предложение Колибри и был раскрыт в шоу «Маска» 5 апреля

В девятом выпуске седьмого сезона шоу «Маска» Снегирь сделал предложение Колибри прямо во время голосования, а затем был разоблачён. Под маской оказался музыкант Арсений Бородин.
Акценты

10 штрафов для дачников в 2026 году: суммы и как их избежать

С 1 марта 2026 года список нарушений, за которые дачникам выписывают штрафы, заметно вырос. Поправки в Земельный кодекс РФ, новые требования к СНТ и ужесточение пожарных норм сделали начало дачного сезона юридически насыщенным. Разбираем 10 реальных составов нарушений — с суммами штрафов, ссылками на законодательные акты и конкретными советами, что делать.
Политика

Российские медики стабилизировали состояние отца главкома ВСУ Сырского — SHOT

Ещё недавно 86-летний Станислав Прокофьевич почти не узнавал близких. Говорил невнятно, практически не реагировал на окружающих. Прогноз был неутешительным. Однако российским медикам удалось стабилизировать его состояние: речь вернулась, сознание прояснилось.
Общество

Свет в центре Рязани отключился из-за «технологического нарушения»

По данным АО РГРЭС, в 22:10 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Театральная площадь, Машиностроителей проезд, Урицкого, Горького, Юннатов, Циолковского, Маяковского, Есенина, Колхозная, Электрозаводская.
Новости России

Суд взыскал с велосипедиста, виновного в ДТП, ущерб за ремонт автомобиля

Велосипедист из Мариинска въехал в автомобиль и теперь обязан выплатить страховой компании около 120 тысяч рублей. Кузбасский суд признал его виновным и добавил проценты до полного погашения долга.

