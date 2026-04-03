СК назвал возможную причину схода поезда в Ульяновской области

Сход вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области мог произойти из-за плохого состояния железнодорожного полотна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России.
Как уточнили в ведомстве, с места аварии изъяли фрагменты путей. Их направили на криминалистическую экспертизу, которая должна подтвердить или опровергнуть предварительную версию.
На месте продолжают работать следователи. В проверке участвует объединенная группа сотрудников Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК и регионального управления по Ульяновской области. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
