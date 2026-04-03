60 детей из Челябинской области были в сошедшем с рельсов поезде

Утром 3 апреля в Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов поезда Москва — Челябинск. В составе находились 60 детей из четырёх организованных групп Челябинской области. Серьёзно пострадавших среди них нет.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём Telegram-канале. По данным РЖД, всего в поезде №302 находились 415 человек. Инцидент произошёл в районе станции Бряндино.

Кто был в поезде: четыре группы детей

Все организованные группы поддерживают связь с сопровождающими и профильными ведомствами. Вот их состав:

«Экспрессия», Центр воспитательной работы «Истоки» — 11 детей от 10 до 14 лет и 5 взрослых. Вагон группы не переворачивался. Сейчас они следуют на электричке в Ульяновск.

«Веснушки», ДК Маяковского (пос. Старокамышинск, Копейский городской округ) — 23 ребёнка от 10 до 13 лет и 4 взрослых. Группа ехала во втором вагоне, тогда как сошедшие с рельсов вагоны находились в другой части состава. По словам сопровождающих, дети в основном испугались, серьёзных травм нет. Их планируют пересадить на другой поезд.

Школьники из Златоуста — 19 детей и 3 сопровождающих. В составе — учащиеся инженерных губернаторских классов школы №90 и школы №10, возвращавшиеся из профориентационной поездки. Состояние всех удовлетворительное. У одного ребёнка подозрение на перелом руки: ему оказана первая помощь, на место прибыла скорая. Вместе с группой в поезде также ехал родитель с двумя детьми-дошкольниками — они не входили в организованную группу.

Фехтовальщики, ДПШ им. Крупской — 7 несовершеннолетних спортсменов и тренер. По информации министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, никто из них не пострадал.

Материалы по теме: Поезд Челябинск — Москва сошёл с рельсов, известно о 22 пострадавших, среди них дети

7 вагонов поезда Москва — Челябинск, идущего через Рязань, сошли с рельсов

Ситуация под контролем

Главное — все 60 детей живы, большинство отделались испугом. Ситуация по каждой группе отслеживается профильными ведомствами: министерством образования и науки, министерством по физической культуре и спорту Челябинской области.

Тем не менее один ребёнок нуждается в медицинской помощи, а часть детей ещё не добралась домой — их эвакуация продолжается. Причины схода семи вагонов устанавливаются.

Напомним, поезд Челябинск — Москва на маршруте движения делает остановку в Рязани.