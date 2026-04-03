Экология, природа, животные

17 мостов подтоплено в Рязанской области, 87 участков под водой

Алексей Самохин
По состоянию на утро 3 апреля в Рязанской области под водой оказались 17 низководных мостов, 5 участков дорог и 87 приусадебных участков в разных районах региона. Часть населённых пунктов отрезана от «большой земли» — жителей вывозят на лодках.

Данные предоставлены региональным управлением МЧС по состоянию на 11:00 3 апреля.

Реклама

Где закрыты мосты и как объехать

Сложнее всего приходится жителям нескольких округов. В Сапожковском, Спасском и Старожиловском муниципальных округах объездные пути либо отсутствуют, либо также ушли под воду. Там организованы лодочные переправы.

Полный список затопленных переправ:

  • Скопинский округ — мост через р. Ранова у Шелемишево. Объезд 18 км.
  • Сапожковский округ — три моста через р. Пара (у Дмитриевки, Ширино и подворья Скита Свято-Данилова монастыря). На двух — лодочные переправы, объезда нет.
  • Путятинский округ — два моста через р. Пара (сёла Береговое–Летники и Песочня–Черняевка). Один закрыт с объездом, второй — с лодочной переправой.
  • Спасский округ — два моста через р. Истья (Острая Лука / Ерофеевская Слобода и Огородниково). Объездов нет, в одном случае есть пешеходный проход.
  • Кораблинский округ — три объекта: мост через р. Мостья у Пустотино (переправа), мост через р. Ранова у Кипчаково (объезд есть), мост через р. Проня у Быково и Шилово (объезды есть).
  • Александро-Невский округ — мост через р. Хупта у Норовки. Объезд есть.
  • Старожиловский округ — мост через р. Проня у Бутырок / пос. Кипенский. Объезда нет, организована переправа.
  • Рыбновский округ — мост через р. Вожа у Валищево. Объезда нет, есть пешеходное сообщение.
  • Ряжск — мост через р. Хупта. Движение закрыто, объездной маршрут есть.
  • Шиловский район — мост через р. Тырница к Терехово. Объезда нет, переправа организована.

Дороги и размытые участки

Помимо мостов, затоплены пять участков дорог:

  • Шумашь — Заокское — Коростово: объездной путь тоже под водой, движение только на технике высокой проходимости.
  • К пос. Сенин-Пчельник (Ермишинский округ): объезда нет, лодочная переправа.
  • У Станища (Пителенский округ): переправа.
  • У Серебряни (Михайловский округ): есть подвесной пешеходный мост.

Один участок дороги размыт — в Касимовском округе к сёлам Колубердеево и Ташенка. Транспорт не проходит, работает объезд и лодочная переправа.

87 подтопленных участков: где хуже всего

Сильнее всего пострадали два населённых пункта:

  • рабочий посёлок Ермишь — подъём воды в р. Ермишь затопил 62 приусадебных участка;
  • посёлок Борки — под воду ушли ещё 25 участков.

Итого по региону — 87 приусадебных участков.

Что это значит для жителей

Ситуация требует осторожности при любых поездках по сельским дорогам области. Даже там, где официально указан объездной путь, дорожное покрытие может быть повреждено или частично затоплено. Владельцам автомобилей с низким клиренсом стоит заранее уточнять маршрут.

Жители отрезанных сёл обеспечены лодочными переправами — экстренные службы продолжают работу в штатном режиме.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье