Мир стоит на пороге глобального кризиса. И никто толком не знает, как из него выбраться. Даже политики признают: ситуация очень опасная. Если не решить накопившиеся проблемы, человечество рискует подойти вплотную к масштабному противостоянию. Болгарская прорицательница Ванга, как утверждают хранители её наследия, говорила об этом ещё много лет назад. Она предупреждала: планета обречена, если не отстать от России.

В последний месяц, когда напряжение между странами снова выросло, многие обратились к пророчествам Ванги. Слепая провидица будто бы знала всё, что нас ждёт. Вот только к её словам люди прислушиваются лишь сейчас, когда время уже почти вышло.

«Нельзя, чтобы Америка управляла»

Об этом рассказала невестка Ванги — Здравка Янева. Она дала интервью в недавнем выпуске шоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. Женщина утверждает: Ванга оставила после себя сотни предсказаний. На первый взгляд они могут звучать фантасмагорично. Но если их расшифровать, многое становится ясным.

Ещё в восьмидесятых годах Здравка слышала от Ванги страшные слова.

«Война на Востоке уничтожит Запад. Нельзя верить тем, кто совершает много сделок. Нельзя, чтобы Америка управляла всем миром. Из-за этого многие на Востоке поднимутся против», — такое послание оставила провидица.

Тогда, возможно, эти слова могли показаться странными. Сейчас они звучат как точное описание того, что происходит в мире.

Точно увидела нового президента

Здравка Янева вспоминает ещё одно пророчество, которое поначалу вызвало у неё только смех. Ванга говорила, что в Белый дом придёт чернокожий мужчина. После себя он оставит хаос и проблемы.

Янева тогда посмеялась над свекровью. Ну как слепая бабушка из болгарской глубинки могла знать, что когда-нибудь президентом США станет Барак Обама? Но это сбылось. И после его президентства политика Америки действительно изменилась. Не в лучшую сторону.

«Оставь Россию в покое, либо проиграешь»

Много Ванга говорила и о России. По её словам, наша страна всегда была за правду. Россия всегда старалась отстаивать свои интересы. Только мало кому это нравится, из-за нашей принципиальности многие хотят избавиться от нас.

«Много несчастья ждёт тех, кто идёт против России. Оставь в покое Россию, либо проиграешь», — сказала как-то Ванга.

Прорицательница оказалась права. Последние события показывают: Россия будет до конца отстаивать свой суверенитет и защищать слабых.

Союз трёх и гибель Америки

Здравка Янева передаёт и другие слова Ванги о будущем мироустройстве.

«В одной точке сойдутся Китай, Индия и Россия», — говорила провидица.

Невестка подчёркивает: Ванга предсказывала гибель Соединённых Штатов в ближайшем будущем. Многие штаты захотят стать самостоятельными, им надоест тащить на себе всю страну. Из-за этого начнётся гражданская война. Она станет судьбоносной не только для Америки, но и для всего мира.

Но перед этим, увы, вся планета должна пострадать от действий бывшего гегемона.

«Несправедливо, когда весь мир страдает от одного государства. Нельзя, чтобы Америка завладела и грабила богатства других государств, при этом берегла свои. Это пройдёт», — говорила Ванга Здравке.

Третья мировая уже идёт?

Если Вашингтон не остановится, всё это неминуемо скажется на будущем планеты. Третья мировая война уже незримо идёт несколько лет. Но что будет, если страны решат воспользоваться всем имеющимся у них арсеналом?

На этот вопрос Ванга отвечала туманно. Она считала, что у планеты есть шанс. Всё можно исправить, но для этого нужно вовремя остановиться.

«Будет третья война. Она будет долгая и длительная. Она будет другая. Погибнут многие люди», — вспомнила пророчества Ванги Здравка Янева в эфире НТВ.

Эти слова провидица произнесла много лет назад. Сегодня они звучат как предупреждение, которое, возможно, уже нельзя игнорировать.