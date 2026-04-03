Ока поднялась на 33 сантиметра за сутки в черте Рязани

По состоянию на 11:00 3 апреля 2026 года в Рязанской области продолжается весеннее половодье. Данные предоставлены Рязанским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В черте Рязани уровень Оки за сутки вырос на 33 сантиметра и достиг отметки 433 сантиметра выше нуля гидрологического поста. У села Старая Рязань картина схожая: плюс 19 сантиметров, итоговый показатель — 436 сантиметров. В районе Касимова вода поднялась на 29 сантиметров и составляет 392 сантиметра.

Самый резкий подъём зафиксирован на Мокше в черте рабочего посёлка Кадом: 75 сантиметров за сутки. Уровень там достиг 504 сантиметров выше нулевой отметки. На Проне у населённого пункта Быково вода поднялась на 48 сантиметров — до 448 сантиметров.

На Ранове у села Троица прирост минимальный: всего 2 сантиметра за сутки при текущем уровне 730 сантиметров. А вот Верда у Скопина ведёт себя иначе: уровень там снизился на 7 сантиметров и составляет сейчас 246 сантиметров выше нуля поста. Это единственная река в регионе, показавшая спад.