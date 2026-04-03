На снабженца рязанского предприятия завели уголовное дело о коммерческом подкупе

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о совершении коммерческого подкупа в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в период с июня 2025 по февраль 2026 года подозреваемый, 1980 г.р., занимая на предприятии должность руководителя отдела комплектации и снабжения производства, получил от представителя организации-контрагента незаконное вознаграждение в размере 560 тысяч рублей за совершение действий по приоритету в выборе данной организации при заключении договоров на покупку товаров, их беспрепятственной приемке, а также за предоставление информации о планируемых закупках и ценах, предлагаемых конкурентами, для увеличения в дальнейшем объемов приобретаемой продукции.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.