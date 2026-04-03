Рязанские кардиологи спасли 74-летнего пациента с редким осложнением

Врачи Рязанского кардиодиспансера спасли пожилого пациента с редчайшим осложнением инфаркта — разрывом стенки левого желудочка. Мужчина выписан домой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

74-летний житель региона поступил в кардиодиспансер с обширным инфарктом. Коронароангиография выявила полную закупорку артерии, снабжающей кровью зону поражения. Врачи немедленно установили три стента, и пациент начал восстанавливаться.

Однако на десятый день после операции появилась резкая боль в груди, давление упало до критических 60/40 мм рт. ст. Обследование показало: произошёл разрыв свободной стенки левого желудочка.

Разрыв стенки желудочка — одно из самых грозных осложнений инфаркта. Оно встречается менее чем в 1% случаев и без немедленной помощи приводит к гибели пациента. В данном случае разрыв закрыл крупный тромб — парадоксальная ситуация, когда сгусток крови не убил, а спас.

«Риски были очень велики: нарушение ритма, сердечная недостаточность и, в итоге, смерть», — поясняет Ирина Тишкина.

К сердечным осложнениям добавились почечная и печёночная недостаточность. Несколько суток пациент находился в кардиогенном шоке — его жизнедеятельность поддерживалась исключительно медикаментами.

Врачи проводили консилиумы с профессором кафедры госпитальной терапии РязГМУ им. И. П. Павлова Сергеем Якушиным и заместителем главного врача по медицинской части Людмилой Девятовой. В борьбе участвовала вся команда: кардиолог Юлия Судакова, анестезиолог-реаниматолог Ольга Бондарева, медсестра-анестезист Татьяна Пушкарева.

Постепенно давление и пульс нормализовались, показатели почек и печени пришли в норму. Пациент выписан домой.