40 дней позади: Лазарева суббота 2026 года открывает врата Страстной недели

Валерия Мединская
За день до Вербного воскресенья и за неделю до Пасхи в церковном календаре наступает день, который одновременно завершает период Великого поста и открывает двери Страстной недели для верующих. Лазарева суббота в этом году выпадает на 4 апреля — это не просто дата, а важная веха на пути от покаяния главному христианскому празднику.

Лазарева суббота 2026: история и евангельские события

События, которые легли в основу торжества, происходят незадолго до крестных страданий Иисуса Христа. Евангелие повествует о болезни и смерти праведного Лазаря из Вифании, брата Марфы и Марии. Сестры звали Иисуса на помочь, но Он задержался на два дня. Когда Спаситель пришел к пещере, где покоилось тело усопшего 4 дня (В те времена считалось, что душа окончательно покидает тело на третий день. Четыре дня — это точка невозврата, срок, после которого никто уже не ждал чуда). 

Иисус заплакал, а затем воззвал: «Лазарь, иди вон!» — и умерший вышел из пещеры живым, обвитый погребальными пеленами.  Это чудо воскрешения стало решающим аргументом для многих иудеев, уверивших во Христа, но одновременно и последней каплей для первосвященников, решивших убить Спасителя. 

Сам Лазарь после воскрешения прожил ещё 30 лет. Из-за гонений он перебрался на остров Кипр, где стал епископом города Китиона (современная Ларнака) и проповедовал христианство. После его второй кончины тело положили в мраморный ковчег с надписью: «Лазарь Четверодневный, друг Христов». В конце IX века мощи праведника перенесли в Константинополь, а над его гробницей в Ларнаке построили храм, существующий до сих пор. 

Как Великий пост готовит нас к событиям Воскресения

Чтобы понять глубину этого дня, необходимо осознать, что все пройденные дни — это не просто воздержание, а духовная подготовка к встрече с Пасхой. Весь сорокадневный путь подводит человека к осознанию своей телесной смертности и вечной жизни души. Недели сменяют друг друга, постепенно возводя душу от покаяния к духовной зрелости. 

Верующий человек понимает, он всё ещё находится в пути, впереди его ждёт пост в Страстную неделю. Именно этот контекст придает особую строгость даже праздничному застолью. И на пороге самой строгой недели церковь показывает нам пример Лазаря. В этот день Церковный устав даёт послабления: после длительного воздержания разрешается рыбная икра. Все, кто постился, словно начинает предвкушать ту радость, которую дарует Пасха 2026.

Молитва — главная опора перед Пасхой Христовой

Молитвы в великий пост кардинально отличаются от обычного богослужебного круга. Их цель —привести душу в состояние сокрушения о грехах и подготовить к встрече Пасхи. Главная отличительная черта — отсутствие полной литургии в будние дни:  

● По средам и пятницам совершаются литургия Преждеосвященных Даров, на которые верующие причащаются Святыми Дарами, освященными заранее. 
● По субботам и воскресеньям служится полная литургия- святителя Иоанна Златоуста (по субботам) или святителя Василия великого (по воскресеньям), которая отличается более протяжными и глубокими молитвами. 

Стержень великопостного богослужения —молитва Ефрема Сирина. Она читается с земными поклонами на каждой службе. В Великий пост становится для верующего ежедневным правилом, кратко вмещающим программу духовного делания. 

Праздники в великий пост 

Праздники в великий пост — явление уникальное. Церковный устав выделяет несколько дней, когда строй богослужения меняется, позволяя верующим ощутить предвкушение Пасхальной радости: 
Благосвещение Пресвятой Богородицы — самый великий из праздников в Великий пост-Благосвещение( 7 апреля) В этот день воспоминается радостная весть, которую архангел Гавриил принес Деве Марии. 

Лазарева суббота и вход Господень в Иерусалим — особый рубеж 

Особое место среди праздников великий пост занимают Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Они приходятся на завершение четыредесятницы и служат переходом к Страстной неделе. 
Соборы святых. По субботам и воскресеньям, которые сами по себе являются малыми пасхальными днями, совершаются памяти особо чтимых святых: 

● Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших; 
● Память святителя Григория Паламы(2-я неделя);  
● крестопоклонная неделя (3-я)- поклонение Животворящему Кресту; 
● Память Иоанна Лествичника(4-я); 
● Память Марии египетской(5-я). 
 
Великий пост 2026 — это главный, самый древний из многодневных постов в православном календаре. Он начинается 23 февраля, продолжаясь 48 дней и подходит к завершению 11 апреля, накануне Пасхи, которая будет отмечаться 12 апреля.  

