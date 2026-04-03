10 нарушивших закон мигрантов депортированы и выдворены рязанскими полицейскими  

На текущей неделе сотрудники полиции провели процедуры депортации и выдворения за пределы России 10 уроженцев различных стран, которые последнее время находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Восемь мигрантов недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области, из них пять гражданин стран Средней Азии, один гражданин страны Закавказья, один гражданин страны Восточной Европы и один гражданин страны Восточной Азии. Иностранцы отбывали наказание за грабеж, дачу взятки, кражи, незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Двое приезжих из Средней Азии подверглись административному выдворению. Ранее сотрудники полиции выявили, что они нарушили правила въезда и пребывания на территории России.

Полицейские и судебных приставы доставили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.