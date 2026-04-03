Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Нужна ли мобилизация? Бородай объяснил, что решает исход СВО

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Фронт замер не из-за нехватки солдат. Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что главная битва 2026 года разворачивается не на земле и победит тот, кто быстрее наладит производство беспилотников.

Об этом Бородай рассказал в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на канале Царьград. Бородай возглавляет Союз добровольцев Донбасса, является депутатом Государственной думы — одним из немногих российских политиков, лично участвовавших в недавних переговорах с членами Конгресса США в Вашингтоне.

Реклама

Почему фронт «стоит»: дроны вместо людей

По словам депутата, линия боевого соприкосновения постепенно пустеет с обеих сторон. Живую силу замещает техника. «ЛБС уже не линия, а скорее пунктир — людей заменяют роботы», — констатировал Бородай.

Он выделил три ключевых направления роботизации войны:

  • Воздушные беспилотники (БПЛА) — основной инструмент поражения, производство которых у обеих сторон растёт «в разы».
  • Наземные робототехнические системы — уже применяются и продолжают развиваться.
  • Подземные роботы — пока перспектива, но уже близкая.

Именно поэтому, по мнению Бородая, разговоры о новой волне мобилизации на 700 тысяч человек сейчас не актуальны: «Мобилизация — не главный вопрос».

Украина работает — и это надо признать

Бородай не стал скрывать неудобных фактов. По его оценке, украинская сторона наладила реально эффективное производство дронов, интегрировав свою военную промышленность с европейской. Март 2026 года, возможно, стал первым месяцем за несколько лет, когда противник запустил по России больше дронов и ракет, чем получил в ответ.

«Противник хорошо работает. Прямо реально хорошо. Это обидно», — признал депутат.

Главным внутренним тормозом он назвал бюрократию: российские инженеры создают сильные решения, но внедрение затягивается значительно дольше, чем у противника.

Отдельно Бородай высказался об атаках дронов на порты Ленинградской области, в том числе на Усть-Лугу. По его убеждению, страны Прибалтики и Финляндия фактически открыли своё воздушное пространство и территорию для ударов по северо-западу России.

Переговоры с Конгрессом США: канал открыт

Группа депутатов Госдумы впервые за 12 лет провела переговоры с американскими конгрессменами в Вашингтоне. Бородай — один из участников. По итогам встречи стороны договорились о создании постоянного канала коммуникации. Американская сторона формирует рабочую группу по взаимодействию с Россией; аналогичная группа возобновит работу и в Госдуме.

Заявления Бородая меняют угол зрения на происходящее. СВО перестаёт быть войной пехоты — она становится войной инженеров, заводов и алгоритмов. Для граждан это означает, что исход конфликта всё меньше зависит от числа призывников и всё больше — от скорости, с которой государство способно преодолеть бюрократические барьеры и наладить серийное производство беспилотных систем.

Вопросы и ответы

Будет ли новая мобилизация в 2026 году? По оценке Бородая, на данном этапе это не главный вопрос. Обе стороны сокращают присутствие живой силы на линии фронта, заменяя её беспилотниками и роботами. Резервы у России есть, однако приоритет — технологическое превосходство.

Почему Украина продолжает наносить удары вглубь России? Киев целенаправленно высвобождает людей с линии фронта и формирует резервы. Это позволяет проводить ответные и контрнаступательные операции, а также наращивать дальние удары — в том числе, по версии Бородая, с использованием территорий стран НАТО.

Чем закончились переговоры с Конгрессом США? Стороны не достигли политических договорённостей, однако впервые за 12 лет установили прямой канал общения. Формируются рабочие группы с обеих сторон — это первый шаг к возможному диалогу.

Предыдущая статья
10 нарушивших закон мигрантов депортированы и выдворены рязанскими полицейскими  
Следующая статья
Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

