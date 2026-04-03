Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно. В РБК рассказали, какие бывают льготы, где их искать и как оформить.

Что такое пенсионные льготы

Пенсионные льготы — это различные формы финансовой и социальной поддержки, которые государство предоставляет людям пенсионного возраста.

Важно: несмотря на повышение пенсионного возраста, часть льгот доступна и предпенсионерам — женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.

Ознакомиться с перечнем доступных льгот можно в личном кабинете на сайте Социального фонда России (СФР).

Все меры поддержки делятся на два уровня:

Федеральные — действуют по всей России и не зависят от региона проживания. Региональные — устанавливаются местными властями и могут отличаться в зависимости от субъекта.

Где узнать о своих льготах

Узнать о положенных вам льготах можно через личный кабинет на портале «Госуслуги». Для этого необходима подтверждённая учётная запись и согласие на получение оповещений. В системе ЕГИССО (там есть калькулятор льгот). На сайте Социального фонда России. На сайте налоговой службы — для информации по налогам.

Также пенсионер может выбрать: получать льготы в натуральной форме (допустим, услуги) или заменить их денежной компенсацией. Но изменить формат можно только по заявлению, поданному до 1 октября — изменения вступят в силу с нового года.

Льготы на оплату ЖКХ и капремонт

Пенсионеры могут получать компенсацию расходов на коммунальные услуги — либо фиксированную сумму, либо процент от платежей. Зависит от региона и категории льготника.

На федеральном уровне предусмотрены такие послабления:

С 70 до 79 лет — оплачивается только 50% взноса на капремонт. С 80 лет — взнос полностью отменяется.

Та же скидка в 50% действует для инвалидов I и II группы, ветеранов труда и участников войны.

Дополнительно можно рассчитывать на бесплатную установку и замену счётчиков воды и электроэнергии, а также на отмену комиссии при оплате ЖКУ (действует с 2024 года).

Оформление — через МФЦ, «Госуслуги» или отделение Соцфонда.

Важно: с 1 июля 2024 года пенсионеры и граждане, которым требуется социальная поддержка, получили право оплачивать ЖКУ без комиссии.

Налоговые льготы

Налог на имущество

Пенсионеры освобождаются от налога на один объект каждого типа: квартира или комната, жилой дом, гараж, хозяйственные постройки до 50 кв. м.

Льготу нужно оформить через налоговую, указав конкретный объект. Если этого не сделать до конца года выхода на пенсию, налоговая выберет его сама.

Также действует налоговый вычет по площади: дом — минус 50 кв. м, квартира — минус 20 кв. м, комната — минус 10 кв. м.

Налог на доходы

Не облагаются НДФЛ пенсии и социальные доплаты, а также подарки и выигрыши до 4 000 рублей в год. Если сумма больше — с превышения платится налог 13%.

Земельный налог

Пенсионеры освобождаются от налога на участок до 6 соток. Если площадь больше — налог начисляется только на «лишнюю» часть. Чтобы воспользоваться вычетом, необходимо подать заявление в ФНС. Если льгота уже оформлена, она продлевается ежегодно автоматически.

Транспортный налог

Федеральных льгот нет — их устанавливают регионы. Размер скидки может варьироваться от 20% до полного освобождения.

Льготы на проезд

Общественный транспорт

Условия зависят от региона. Возможны варианты: бесплатный проезд (действует в Москве. Пенсионеры могут оформить «Социальную карту москвича», которая действует в метро, наземном городском транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессе).

В других субъектах РФ действуют скидки на проездные или компенсация расходов.

Важно: льготы обычно распространяются только на муниципальный транспорт.

Железнодорожный транспорт

Бесплатный проезд к месту лечения и обратно положен пенсионерам, которые получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и пользуются набором социальных услуг (НСУ).

Ежемесячная денежная выплата положена ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидам (включая детей-инвалидов), бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, пострадавшим от радиационного воздействия.

В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ) — это обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Важно: гражданин может выбрать форму получения НСУ — натуральную или денежную.

Авиаперелёты

Некоторые авиакомпании предлагают субсидированные билеты для пенсионеров — часть стоимости компенсирует государство. Перечень направлений можно найти на сайте Росавиации.

Медицинские льготы

Определённые категории пенсионеров имеют право на бесплатные лекарства по рецепту, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения.

Это касается, к примеру, инвалидов, ветеранов, участников войны (в том числе семей погибших), пострадавших от радиации.

В ряде регионов доступно бесплатное протезирование зубов — условия зависят от местных правил.

Также бесплатно обеспечиваются лекарствами пациенты с серьёзными заболеваниями (скажем, диабет, онкология, последствия инфаркта или инсульта).

Льготы для работающих пенсионеров

Если пенсионер продолжает работать, у него есть дополнительные права:

Отпуск за свой счёт: до 14 дней — по возрасту, до 35 дней — ветеранам ВОВ, до 60 дней — инвалидам.

Два оплачиваемых дня в год на диспансеризацию с предоставлением справки, подтверждающей прохождение осмотров в указанные дни.

Шанс уволиться без обязательной двухнедельной отработки (один раз).

Льготы для военных пенсионеров

Военные пенсионеры и члены их семей имеют ряд льгот. Право на военную пенсию даётся за выслугу лет на соответствующих должностях. Военнослужащие в отставке, имеющие статус инвалида (любой группы) или пострадавших от радиации, получают компенсацию в половину от расходов на ЖКУ и взносы на капремонт. Кроме того, им и членам их семей положен бесплатный проезд к выбранному месту жительства, бесплатное получение лекарств по рецептам, зубопротезирование и ряд других льгот.

Региональные льготы (на примере Москвы)

В регионах действуют собственные программы поддержки. Скажем, в Москве:

Бесплатный проезд в общественном транспорте в натуральной форме. При желании получить денежную компенсацию необходимо подать заявление в Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. В 2026 году размер компенсации составляет 563 рубля в месяц.

Льготы на электрички для отдельных категорий — труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица, граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, получают льготу в размере 281 рубль в месяц.

Бесплатные лекарства (или денежная компенсация) — льгота на 2026 год составляет 1649 рублей в месяц. Также можно претендовать на компенсацию за телефонную связь.

Социальная доплата к пенсии — назначается до величины прожиточного минимума пенсионеров в Москве (в 2026 году — 18 971 рубль) всем, чья пенсия ниже уровня, а также до городского социального стандарта (в 2026 году — 27 401 рубль).

Уточнить информацию о льготах можно на официальном сайте или по телефону единой справочной службы Москвы.

Льготы после 65 и 80 лет

Дополнительные меры поддержки зависят от возраста. Например, в Москве неработающие одинокие пенсионеры старше 65 лет получают ежемесячные компенсации в размере 1000 рублей.

На федеральном уровне также действуют меры поддержки: получателям страховой пенсии по старости, достигшим 80 лет, фиксированная выплата увеличивается на 100% (в 2026 году — 19 169,38 рублей).

Также сохраняются льготы на капремонт: 50% с 70 лет, 100% с 80 лет.

Дополнительные выплаты и помощь

Доплата до прожиточного минимума

Если доход пенсионера ниже установленного прожиточного минимума пенсионера (ПМП), ему доплачивают недостающую сумму. В 2026 году средний показатель по России — 16 288 рублей.

Социальная помощь на дому

Пенсионеры, которым сложно себя обслуживать, могут получить помощь соцработника. Условия: признание нуждаемости и отсутствие родственников (в большинстве случаев). Некоторые категории получают помощь вне зависимости от этого — участники ВОВ, инвалиды боевых действий, блокадники.

Доплата за иждивенцев

Иждивенец — это нетрудоспособное лицо, находящееся на полном или частичном материальном обеспечении другого гражданина. Пенсионер может получать доплату за нетрудоспособных членов семьи: за одного — около 3 194 рублей, за двоих — около 6 389 рублей, за троих и более — около 9 584 рублей.