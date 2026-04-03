Изображение от freepik
Происшествия

Прокурор подал иск о взыскании с дроппера 7 млн рублей, похищенных у рязанской пенсионерки

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Пожилая жительница Кадомского района лишилась более семи миллионов рублей, поверив обещаниям лёгкого заработка на фондовой бирже. Деньги осели на счёте посредника из другого региона. Теперь их судьбу будет решать суд.

С января по февраль 2025 года пожилая жительница Кадомского района перевела мошенникам более 7 млн рублей. Злоумышленники убедили её вложить сбережения в фондовую биржу — и женщина поверила. Средства ушли на счёт жителя Кировской области, выполнявшего роль так называемого «дроппера»: человека, через которого преступники пропускают похищенные деньги.

Реклама

Чтобы защитить права пострадавшей, прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с владельца счёта суммы неосновательного обогащения, а также процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами.

Ход судебного разбирательства остаётся на контроле районной прокуратуры Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства. 

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Экономика и бизнес

Погода

Новости кино и ТВ

Новости России

Темы

Общество

Новости кино и ТВ

Акценты

Политика

Общество

Новости России

Новости России

Общество

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье