Общество

В Рязанской области будут созданы единый волонтёрский центр и горячая телефонная линия

Полина Иманова
3 апреля на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся брифинг, посвящённый усилению волонтёрской работы партии. В рамках мероприятия были рассмотрены приоритетные направления деятельности и грядущие новшества. В их числе — создание единого волонтёрского центра и горячей телефонной линии по вопросам паводка.

Депутат Рязанской областной Думы и член фракции «Единой России» Юлия Феоктистова отметила в своём выступлении — Рязанская область всегда в числе первых отвечает на волонтёрские вызовы современности:

«С началом Специальной военной операции возникло новое направление волонтёрской деятельности. Партия «Единая Россия» была одной из первых, кто отправил гуманитарные грузы на Донбасс и волонтёрские группы для работы в госпиталях. Благодаря губернатору Павлу Викторовичу Малкову уже более трёх лет у нас постоянно организовываются волонтёрские миссии для работы на территории прифронтовых госпиталей, где наши, рязанские жители ухаживают за ранеными бойцами».

Помимо помощи нашим солдатам сейчас на базе партии реализуется не менее важная инициатива — приняты меры реагирования на усиливающееся в области половодье. Партия уже ведёт работу на потенциально подтопляемых территориях при участии собственных волонтёров в связи с начавшимся в регионе периодом повышенной нагрузки, связанным с рисками паводка. Не только к этой проблеме, но и к поддержке всех волонтёрских инициатив, которые уже работают на территории области, «Единая Россия» готова подключить депутатский корпус, организационные ресурсы, оказать медийную поддержку.

Развитие волонтёрского аппарата всячески поддерживает и Председатель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачев:

«Мы открываем Добро.Центры. Это небольшие места для коллективной работы, созданные, чтобы дети собирались, организовывались и в дальнейшем уже делали добрые дела».

Об участии «Молодой Гвардии» в общем деле рассказал Руководитель регионального отделения и Депутат Рязанской городской Думы Данила Попов:

«Что может и считает необходимым на себя взять «Молодая Гвардия». Это, конечно же, адресная помощь населению, поквартирные и подомовые обходы, участие в гуманитарных миссиях, доставка продуктов первой необходимости. Вся та работа, которая требует быстрого решения».

Представитель регионального штаба «МыВместе» Екатерина Щепетова также отметила:

«Волонтёрство — это не просто направление деятельности, а в первую очередь живой контакт с людьми и оказание реальной помощи здесь и сейчас».

Подытожила встречу и объявила о создании ключевых инициатив Юлия Феоктистова:

«Волонтёрство в регионе развивается. Не потому, что становится больше людей, которые нуждаются в помощи, нет. Оно развивается из-за того, что становится всё больше людей, которые хотят помогать… Под девизом «Волонтёры всей Рязани, объединяемся» мы стартуем и заявляем о создании единого волонтёрского центра».

Также уже действует горячая телефонная линия со следующими номерами:

+7 (4912) 28-43-13 и (4912) 28-43-23 — Штаб общественной поддержки «Единой России»; +7 (4912) 77-17-18 (доб. 4 ) — Ресурсный центр волонтёрской поддержки в Рязанской области.

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Культура и события

На открытии Официальной Рязанской лиги КВН вспоминали квадроберов, половодье и интернет

В прошедшую среду, 25 марта на сцене Рязанского дворца молодёжи в сопровождении хохота и оваций отгремело главное юмористическое событие региона — старт Официальной Рязанской лиги КВН.
Культура и события

Во Дворце молодёжи открыли новый сезон Официальной Рязанской Лиги МС КВН 

Сезон ожидается особенный, ведь приурочен он к 65-му дню рождения Клуба весёлых и находчивых. На первой игре рязанские зрители традиционно увидели плеяду ярких выступлений талантливых команд.
Культура и события

Весенний звездопад: кто из известных артистов выступит в Рязани этой весной

Полина Гагарина, SHAMAN, Кадышева, ДиДюЛя... в предстоящие недели ожидается много ярких концертов.
Культура и события

Репертуар Рязанского музыкального театра пополнился опереттой «Летучая мышь»

6, 7 и 8 марта на сцене Рязанского музыкального театра состоялись первые показы оперетты «Летучая мышь».
Культура и события

«Ищите женщину»: Детективный подарок к 8 марта подготовил Рязанский драмтеатр 

Франция. Обычный день в нотариальной конторе. Что может случиться? Юмор, интриги и сражающее наповал женское очарование... скучно не будет!
Общество

Празднование «Фестиваля детства» 1 июня в Рязани пройдёт на новой площадке

Рязанский Фестиваль детства, приуроченный к празднованию Дня защиты детей 1 июня, в этом году сменит локацию.
Общество

Туристическая смена появится в летней оздоровительной кампании Движения Первых 2026

2 марта в Рязанском Дворце молодёжи состоялась региональная пресс-конференция Движения Первых Рязанской области.
Культура и события

Концерт «Ах, оперетта!» состоялся в Рязанском музыкальном театре

25 февраля в рамках «Концертной среды» в Рязанском музыкальном театре была исполнена программа «Ах, оперетта!».

