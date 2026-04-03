В Рязанской области будут созданы единый волонтёрский центр и горячая телефонная линия

3 апреля на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся брифинг, посвящённый усилению волонтёрской работы партии. В рамках мероприятия были рассмотрены приоритетные направления деятельности и грядущие новшества. В их числе — создание единого волонтёрского центра и горячей телефонной линии по вопросам паводка.
Депутат Рязанской областной Думы и член фракции «Единой России» Юлия Феоктистова отметила в своём выступлении — Рязанская область всегда в числе первых отвечает на волонтёрские вызовы современности:
Помимо помощи нашим солдатам сейчас на базе партии реализуется не менее важная инициатива — приняты меры реагирования на усиливающееся в области половодье. Партия уже ведёт работу на потенциально подтопляемых территориях при участии собственных волонтёров в связи с начавшимся в регионе периодом повышенной нагрузки, связанным с рисками паводка. Не только к этой проблеме, но и к поддержке всех волонтёрских инициатив, которые уже работают на территории области, «Единая Россия» готова подключить депутатский корпус, организационные ресурсы, оказать медийную поддержку.
Развитие волонтёрского аппарата всячески поддерживает и Председатель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачев:
Об участии «Молодой Гвардии» в общем деле рассказал Руководитель регионального отделения и Депутат Рязанской городской Думы Данила Попов:
Представитель регионального штаба «МыВместе» Екатерина Щепетова также отметила:
Подытожила встречу и объявила о создании ключевых инициатив Юлия Феоктистова:
Также уже действует горячая телефонная линия со следующими номерами:
+7 (4912) 28-43-13 и (4912) 28-43-23 — Штаб общественной поддержки «Единой России»; +7 (4912) 77-17-18 (доб. 4 ) — Ресурсный центр волонтёрской поддержки в Рязанской области.