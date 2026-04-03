В Рязанской области будут созданы единый волонтёрский центр и горячая телефонная линия

3 апреля на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся брифинг, посвящённый усилению волонтёрской работы партии. В рамках мероприятия были рассмотрены приоритетные направления деятельности и грядущие новшества. В их числе — создание единого волонтёрского центра и горячей телефонной линии по вопросам паводка.

Депутат Рязанской областной Думы и член фракции «Единой России» Юлия Феоктистова отметила в своём выступлении — Рязанская область всегда в числе первых отвечает на волонтёрские вызовы современности:

«С началом Специальной военной операции возникло новое направление волонтёрской деятельности. Партия «Единая Россия» была одной из первых, кто отправил гуманитарные грузы на Донбасс и волонтёрские группы для работы в госпиталях. Благодаря губернатору Павлу Викторовичу Малкову уже более трёх лет у нас постоянно организовываются волонтёрские миссии для работы на территории прифронтовых госпиталей, где наши, рязанские жители ухаживают за ранеными бойцами».

Помимо помощи нашим солдатам сейчас на базе партии реализуется не менее важная инициатива — приняты меры реагирования на усиливающееся в области половодье. Партия уже ведёт работу на потенциально подтопляемых территориях при участии собственных волонтёров в связи с начавшимся в регионе периодом повышенной нагрузки, связанным с рисками паводка. Не только к этой проблеме, но и к поддержке всех волонтёрских инициатив, которые уже работают на территории области, «Единая Россия» готова подключить депутатский корпус, организационные ресурсы, оказать медийную поддержку.

Развитие волонтёрского аппарата всячески поддерживает и Председатель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачев:

«Мы открываем Добро.Центры. Это небольшие места для коллективной работы, созданные, чтобы дети собирались, организовывались и в дальнейшем уже делали добрые дела».

Об участии «Молодой Гвардии» в общем деле рассказал Руководитель регионального отделения и Депутат Рязанской городской Думы Данила Попов:

«Что может и считает необходимым на себя взять «Молодая Гвардия». Это, конечно же, адресная помощь населению, поквартирные и подомовые обходы, участие в гуманитарных миссиях, доставка продуктов первой необходимости. Вся та работа, которая требует быстрого решения».

Представитель регионального штаба «МыВместе» Екатерина Щепетова также отметила:

«Волонтёрство — это не просто направление деятельности, а в первую очередь живой контакт с людьми и оказание реальной помощи здесь и сейчас».

Подытожила встречу и объявила о создании ключевых инициатив Юлия Феоктистова:

«Волонтёрство в регионе развивается. Не потому, что становится больше людей, которые нуждаются в помощи, нет. Оно развивается из-за того, что становится всё больше людей, которые хотят помогать… Под девизом «Волонтёры всей Рязани, объединяемся» мы стартуем и заявляем о создании единого волонтёрского центра».

Также уже действует горячая телефонная линия со следующими номерами:

+7 (4912) 28-43-13 и (4912) 28-43-23 — Штаб общественной поддержки «Единой России»; +7 (4912) 77-17-18 (доб. 4 ) — Ресурсный центр волонтёрской поддержки в Рязанской области.