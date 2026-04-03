Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Финал «Выжить в Стамбуле» и новые выпуски популярных шоу покажет ТНТ  выходные

Алексей Самохин
ТНТ подготовил насыщенную сетку на выходные. Зрителей ждут юмор, испытания экстрасенсов, музыкальные баталии и развязка одного из главных проектов сезона. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

В пятницу в 21:00 выйдет новый выпуск Comedy Club (18+). В студию придут блогеры Наташа и Патрик, которые переехали из Австралии в Россию. Они расскажут, почему выбрали эту страну и с какими трудностями столкнулись. Вторым гостем станет Лёша Янгер — он поделится историей о сдаче экзамена на тракториста по телефону и выступлении в Кремле. В программе также выступят Иван Половинкин, Александр Волобуев, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов и Екатерина Шкуро. Завершит выпуск стендап Павла Воли — на этот раз о спорте после 45 лет.

В субботу в 18:30 стартует новый выпуск «Новой Битвы экстрасенсов» (16+). Перед участниками окажутся пять человек с разными судьбами. Каждый пережил событие, которое разделило жизнь на «до» и «после». Участникам предстоит понять, что именно произошло — радостное событие или трагедия. В помощь экстрасенсам дадут личные вещи незнакомцев, которые могут раскрыть детали прошлого.

Позже, в 21:00, выйдет «Музыкальная интуиция» (16+). В новом выпуске команды сразятся за звание лучших. В одной — Анна Плетнёва, Кирилл Мазур и Карина Механайджян, в другой — Кирилл и Валерия Астаповы (Socrat&Lera) вместе с Димой Масленниковым. Участники не только проверят слух, но и рискнут личными отношениями: одна из пар даже пригрозит разводом в случае проигрыша. Масленников в ходе игры решит довериться интуиции Клавы Коки и сделает неожиданный выбор.

В воскресенье в 18:30 покажут финал «Выжить в Стамбуле» (16+). До решающего этапа дошли Магомед Муртазаалиев, Леонид Вахитов и Игорь Прохоров. За последнее место в финале поборются Риназ Раёмов и Кузьма Сапрыкин — один из них остановится в шаге от решающего этапа. В финале участники пройдут последние испытания, после чего определятся два суперфиналиста.

Поздно вечером, в 23:00, выйдет «Шоу Воли» (18+). Гостем станет комик Кирилл Мазур. Он расскажет о семейной жизни, неудачном автокредите, первом выступлении и неожиданной реакции зрителей. По его словам, за большими гастролями часто стоят личные причины — например, ипотека или крупные покупки. Павел Воля поддержит разговор и добавит, что сам копит на «золотой мопед».

