Фото с сайта Pixabay.com, автор anvel
Духовная макушка года: что означает каждый день Страстной седмицы

Валерия Мединская
Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) в беседе рассказал корреспонденту 7инфо о самом важном периоде церковного года — Страстной седмице. Что означают первые три дня, почему Чистый четверг так называет, как провести самые строгие дни перед Пасхой?

Весь Великий пост, Святая Четыредесятница, — это подготовка к Страстной седмице. А Страстная седмица, по словам отца Луки, — это настоящая макушка богослужебного года, его кульминация. Каждый из дней этой недели именуется Великим: Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда и так далее.

Три дня, которые готовят душу

В первые три дня Страстной седмицы в храмах служится необыкновенная великопостная литургия — Литургия Преждеосвященных Даров. На ней верующие причащаются Святыми Дарами, которые были освящены заранее, на воскресной полной литургии.

Каждый из этих трёх дней имеет своё посвящение. Церковь вспоминает и Иосифа Прекрасного, и бесплодную смоковницу, и притчу о десяти девах — пяти благоразумных и пяти безумных, которые не запаслись елеем.

Во всех храмах в эти дни вычитывается Евангелие от Иоанна. А в монастырской практике есть особая традиция: за одну седмицу прочитать трёх евангелистов — от Рождества Христова до Воскресения и Вознесения.

«Представьте себе за одну седмицу вычитать трёх евангелистов, всё в последовании от Рождества Христова или от выхода Иоанна Крестителя на проповедь до Воскресения и Вознесения Христова. Это, конечно, оставляет на душе неизгладимое впечатление на весь наступающий год», — говорит игумен Лука.

Последний земной поклон до следующего года

В первые три дня Страстной седмицы читается Евангелие от Иоанна. И есть в нём определённое место: «Ныне прославится Сын Человеческий, и Бог прославит Его». На этих обетованиях завершается чтение.

В среду Страстной седмицы, после последней Литургии Преждеосвященных Даров, священник на амвоне вновь воздевает руки и совершает три земных поклона с молитвой преподобного Ефрема Сирина: «Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми».

«Это вроде прощание уже с этой молитвой до следующего Великого поста. Это очень трогательно», — отмечает настоятель.

А накануне этой последней Литургии Преждеосвященных Даров священник коленопреклонённо просит прощения у всех — у отцов, братьев, прихожан — за все возможные прегрешения Великого поста.

Чистый четверг: не про форточки, а про сердца

Чистый Великий четверг — один из значимых дней Страстной седмицы. В этот день совершается литургия святителя Василия Великого. Она переносит нас на Тайную вечерю, в которой участвовали двенадцать учеников Христа. В среду было воспоминание предательства Иуды. А в четверг Господь, преломляя и благословляя хлеб, преподал его ученикам как Своё Тело, а чашу — как Свою Кровь.

Игумен Лука подчёркивает: название «Чистый четверг» связано вовсе не с тем, что надо драить окна и оттирать пыль. Чистота здесь предусматривается совсем иная — чистота сердец христианских, которые исповедуются в своих грехах и принимают участие в Тайной вечере. В этот день причащаются все христиане, стремясь вместе с апостолами участвовать в установлении Господом таинства Евхаристии.

Двенадцать Евангелий и свеча, которая не гаснет

Вечером Чистого четверга бывает самая скорбная служба в году. Она называется «Двенадцать Евангелий». Это чтение двенадцати отрывков из всех четырёх евангелистов. Они возвещают о крестных страданиях, предательстве и смерти на кресте Господа Иисуса Христа.

На каждом чтении зажигается свеча. А после последнего чтения огонь не гасится. По древней традиции Русской православной церкви эти огоньки разносят по домам. И на косяке входной двери копотью от свечи запечатлевают крест.

«Так что если вы видели где-нибудь в старинных помещениях, в крестьянских избах, такие на притолоке, на косяке, копотью от свечи напечатлённые кресты, это как раз традиция после чтения двенадцати Евангелий», — объясняет игумен Лука.

Он напоминает и о ветхозаветном прообразе. Когда ангел Господень поразил всех первенцев египетских, он прошёл мимо домов сынов Израиля, запечатлённых кровью агнца. По-древнееврейски «песах» означает «проходить мимо». И вот эти двенадцать Евангелий — наше сопредстояние Голгофе и распятому Господу.

Страстная пятница: самый строгий день в году

Следующий день — Страстная пятница. Это самый строгий день в году по посту. По церковному уставу предполагается полное невкушение пищи и даже отказ от питья. Сказано: только если кто состарился или тяжело болеет, пусть после захода солнца примет немного воды и хлеба для подкрепления телесных сил.

Утром служатся Царские часы. Днём — образ снятия с креста Тела Христова. Это вынос плащаницы, возложение её посреди храма и поклонение ей. А вечером совершается чин погребения плащаницы. Идёт продолжительное богослужение с крестным ходом. Но это ещё не то радостное шествие жён-мироносиц к пустому гробу. Это шествие погребения — со свечами и минорным колокольным перезвоном.

Великая суббота: день тишины и безмолвия

Бездыханное тело Господне пребывает во гробе. Вся природа в изумлении и благоговении безмолвствует.

«Как-то так на Руси уж повелось замечать удивительную тишину этого времени, этой Благословенной субботы», — говорит игумен Лука.

В этот день готовят пасхальные брашна — куличи, пасхи, красят яйца. По традиции их освящают в храмах. Утром совершается последнее богослужение Страстной седмицы. А затем — вечерня, на которой читаются многочисленные ветхозаветные пророчества о Воскресении Христовом. Служится последняя литургия Василия Великого, на которой причащаются православные христиане. Всё готовится к Пасхальной Великой Благословенной Ночи и к приобщению Святых Христовых Таин — самого Воскресшего Христа.

