Фото: Изображение от devmaryna на Freepik
Культура и события

Индийские слоны, спектакли и концерты – что посмотреть в Рязани 4–5 апреля

Дарья Петухова
Дождливые выходные лучше всего проводить не дома, а в компании друзей и в интересном месте. По такому случаю в Рязани можно найти мероприятие на любой вкус. Традиционно пройдут спектакли в лучших театрах города, для любителей музыки подойдёт концерт, в программе которого произведения композиторов, которые гордо носят фамилию Чайковский. Для семейного отдыха можно рассмотреть поход в цирк, где выступают настоящие индийские слоны.

4 апреля, суббота 

Рязанская филармония 

РГСО, И. Соколов. Три Чайковских (6+) – 17:00. В программе – музыка трёх композиторов: Петра, Бориса и Александра Чайковских. Прозвучат Симфония № 3 Петра Чайковского, концерт для кларнета Бориса Чайковского и концерт для гитары Александра Чайковского. Их произведения хоть и относятся к разным эпохам, но объединены общей музыкальной традицией.

Рязанский театр драмы

Спектакль «Дочь пирата» (0+) – в 12:00. Музыкальная сказка о маленькой Лили, дочери капитана Жанна, и её приключениях на пиратском корабле. Зрителей ждут песни, танцы, пушечные выстрелы и море захватывающих событий.

Спектакль «Агамемнон» (18+) – 18:00. Трагедия Эсхила открывает трилогию «Орестея» и считается одной из вершин мировой драматургии. В России пьеса редко ставится на драматической сцене и обычно появляется только в особых проектах. Постановка Василиоса Самуркаса – редкая возможность увидеть «Агамемнона» в полноценном театральном исполнении.

Музыкальный театр

Проект «Музтеатр. Диалог» (12+) – 20:30. Новый формат встречи со зрителями, где можно ближе познакомиться с музыкальным театром. Участники узнают об истории театра, жанрах и театральном этикете, а также смогут пообщаться с артистами и постановщиками.

ТЮЗ

Спектакль «Ночь перед Рождеством» (12+) – 14:00. Постановка по повести Гоголя о кузнеце Вакуле, который ради любви решается на рискованную сделку с чёртом.

Рязанский государственный цирк

Шоу «Девочка и слон» (0+) – 12:00 и 16:00. Постановка по мотивам рассказа Александра Куприна повествует историю девочки, которой нужно маленькое чудо, чтобы снова стать счастливой. В спектакле это чудо – настоящие индийские слоны, а также удивительный мир цирка с акробатами, воздушными гимнастами, заколдованными лошадьми, живой музыкой и огромным театром теней.

5 апреля, воскресенье

ДК Приокский

Концерт «В России народы едины!» (6+) – 15:00, вход свободный. Концертная программа объединит народные песни и танцы разных культур. На сцене выступят Валентина Рязанова, коллективы «Частная коллекция», «Лелюшки» и «Вега». Прозвучит фольклор Рязанской области в современной обработке.

Рязанский театр драмы

Спектакль «Царевна-лягушка» (0+) – в 12:00. Яркая и весёлая постановка по мотивам русской народной сказки. Зрителей ждёт захватывающая история о поиске Иваном-царевичем собственного счастья, а также таинственное появление царевны-лягушки, неожиданно поселившейся на царском болоте. Чем закончится эта сказка и как переплетутся судьбы героев, узнают зрители!

Спектакль «Джек» (12+) – 18:00. Это тёплая комедия о семье, где каждый переживает свои трудности: родители пробуют сохранить отношения, дочь ищет опору, а исчезновение их любимой собаки становится испытанием для всех. Действие разворачивается накануне Нового года – времени надежд и перемен. Героям предстоит рискнуть, проявить смелость и понять, что самое ценное рядом, а человек человеку – необходимость.

Кукольный театр 

Спектакль «Тёплый хлеб» (6+) – 12:00. История о доброте и милосердии, о том, как даже маленький человек может изменить мир, полный незримых чудес. На фоне Великой Отечественной войны раненный конь остаётся помогать старому мельнику, а простые поступки людей приносят тепло и радость.

Рязанский государственный цирк

Шоу «Девочка и слон» (0+) – 13:00. Постановка по мотивам рассказа Александра Куприна повествует историю девочки, которой нужно маленькое чудо, чтобы снова стать счастливой. В спектакле это чудо – настоящие индийские слоны, а также удивительный мир цирка с акробатами, воздушными гимнастами, заколдованными лошадьми, живой музыкой и огромным театром теней.

