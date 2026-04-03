Кратковременные задержки при проведении операций через Систему быстрых платежей зафиксировали у ряда банков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБП. Пользователи массово пожаловались на проблемы с переводами и оплатой — всплеск обращений отразил сервис DownDetector.

В Рязани массовых жалоб на сбои не наблюдалось.

Реклама

Как уточнили в СБП, инфраструктура Национальной системы платежных карт работает без сбоев. В платежной системе «Мир» пояснили: проблема возникла на стороне одного из банков. Речь идет о временных трудностях при обработке операций по картам, в отдельных случаях — об отмене платежей. На сохранность средств ситуация не влияет.

За час DownDetector зафиксировал более 330 жалоб на СБП. Чаще всего пользователи сообщали о невозможности перевести деньги или оплатить покупки. Основной поток обращений пришелся на Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую, Московскую и Новосибирскую области.

Существенный рост жалоб пришелся на Сбербанк — за сутки их число превысило 10 тысяч. Клиенты писали о сбоях терминалов, отказах при оплате и недоступности переводов. В 10:56 мск банк сообщил, что специалисты устраняют неполадки. Уже к 12:07 мск доступ к сервисам восстановили.

Пользователи Т-банка также сообщили о сбоях. За час сервис зафиксировал более 330 обращений. Жаловались на мобильное приложение, сайт и сложности с оплатой и переводами. В кредитной организации заявили, что их системы работают стабильно. Там пояснили: отдельные операции могут не проходить при использовании инфраструктуры других банков, и это не связано с их работой.

Жалобы поступали и на OZON-банк — около 50 за час. Клиенты сообщали о проблемах с оплатой, переводами, входом в личный кабинет и снятием наличных.

Схожие трудности отмечали пользователи ВТБ. За час — более 70 обращений. Речь шла о сбоях сайта и приложения, а также проблемах с картами и банкоматами. В банке заявили, что сервисы функционируют без ограничений.

Добавим, что массовые жалобы начали поступать утром. На момент публикации часть банков уже сообщила о восстановлении работы, пишут «Ведомости».