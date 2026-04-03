3 апреля юбилей отмечает Лауреат Премии Президента Российской Федерации «За вклад в развитие отечественного театрального искусства», Почётный работник культуры и искусства Рязанской области, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России, директор Рязанского областного театра кукол, актёр Константин Кириллов. К многочисленным поздравлениям, которые прозвучали в этот праздничный день, присоединяется редакция 7инфо.

Желаем Константину Геннадьевичу успехов, творческих и личных, крепкого здоровья и новых проектов. Пусть радость творчества освещает ваш путь и вдохновляет на новые свершения! Наше информационное агентство долгие годы является партнёром главных театральных событий региона. И, пользуясь случаем, хочется сказать: спасибо за доверие! Для нас — важный опыт быть причастными к тому волшебству, что происходит на театральной сцене, и к тому счастью, что эта удивительная магия делает с сердцами и душами людей.

В театре есть аксиома: «Жить — значит действовать!». Этот человек живёт во всю мощь судьбы — год за десять, подмечают коллеги Константина Кириллова из Рязанского театра кукол. Их трогательное поздравление хочется процитировать в этой публикации.

«Под его руководством театр стал одним из мировых лидеров этого вида сценического искусства, площадкой, где бережно относятся к традициям и всегда открыты новаторству, творческому эксперименту…» — говорит о директоре Рязанского театра кукол Президент России Владимир Путин весной 2024 года, вручая высокую награду — Премию Президента РФ «За вклад в развитие отечественного театрального искусства».

Прошло два года. Премьеры, проекты, гастроли, фестивали, награды… Вместе с ним мы живём во всю мощь нашей судьбы. Год за десять. Но даже на этой космической скорости мы замечаем красоту момента и события, которые можно с уверенностью и чистым сердцем называть историческими.

Во‑первых, с благоустройства территории вокруг театра началось благоустройство улицы Есенина. Детская площадка, сад, амфитеатр — вместе с пространством меняются мышление людей. Проект был реализован при поддержке губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова. Во‑вторых, осенью 2025 года Рязань стала мировой столицей искусства играющих кукол — на семь дней XX юбилейный Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» собрал гостей из двадцати стран мира и кукольников со всей России. Такое количество творческой энергии меняет всё: человека, искусство, мир.

Когда мы вспоминаем начало фестиваля — под открытым небом в амфитеатре — по спине бегут такие мурашки. Сказочник сказал бы, что небо уронило ему звезду за шиворот. Но сейчас, в день рождения, не время рассказывать сказки.

Жить — значит действовать. Мы с космической скоростью живём дальше — новые спектакли, проекты, фестиваль. Сказка — это наша работа. Да, мы не можем построить хрустальный мост за одну ночь, но годы труда приносят плоды куда богаче. У нас есть возможность менять к лучшему родной город, мир, жизнь очень большого числа людей, маленьких и взрослых.