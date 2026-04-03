Генерал раскрыл уязвимость, позволяющую донам ВСУ атаковать Ленинградскую область

ВСУ могут использовать международные воды Финского залива для атак беспилотниками по Ленинградской области. Такую версию в разговоре с NEWS.ru озвучил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, ситуация в этом районе осложняется географией. Финский залив делят Россия, Финляндия и Эстония, поэтому выстроить полный контроль над воздушным пространством сложно. Речь идет в том числе о возможности запуска дронов с кораблей или крупных катеров, находящихся вне прямой юрисдикции одной страны.

Попов пояснил, что обнаружить такие цели непросто. Беспилотники летят на малых высотах, имеют небольшие размеры и низкую скорость. Системы противовоздушной обороны изначально настраивали на перехват других угроз — сверхзвуковых ракет и самолетов.

Генерал отметил, что ПВО сейчас приходится перестраивать под новые условия. Этот процесс требует времени, и украинская сторона учитывает эти особенности при планировании атак.