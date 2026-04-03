Российская фитнес-модель и её спутник бесследно пропали в Таиланде

Модель фитнес-бикини Снежана Петерс и её молодой человек Иван исчезли во время поездки в Таиланд. Связь с парой оборвалась около недели назад, поиски пока не дали результата.

Как выяснилось, москвичи отдыхали на Пхукете с начала февраля. Перед возвращением они решили задержаться в Бангкоке на несколько дней — оттуда планировали вылет во Вьетнам. Незадолго до предполагаемого рейса Снежана позвонила бабушке и сообщила, что вскоре сядет в самолёт. После этого ни она, ни её спутник больше не отвечали на звонки и сообщения. Последний снимок девушка опубликовала из аэропорта в Бангкоке.

Родственники и друзья ищут пропавших уже седьмой день. Запрос направили в российское консульство во Вьетнаме. Там уточнили: границу страны пара не пересекала.

Бабушка Снежаны обратилась в полицию с заявлением о розыске. Где сейчас находятся россияне и что с ними произошло, неизвестно.

Снежана Петерс живёт в Москве и выступает в категории фитнес-бикини. Её бойфренд Иван занимается ритуальным бизнесом и владеет похоронной службой, сообщает SHOT.