Количество электросамокатов на улицах городов стремительно растёт, а вместе с ним — и число нарушений. Разбираемся, какие требования предъявляются к водителям СИМ в 2026 году, где можно кататься без последствий и какими штрафами оцениваются самые частые ошибки самокатчиков. В главных нарушениях разбирались журналисты Автоньюс.

Как изменились правила для самокатов в 2026 году

В марте 2023 года в российские правила дорожного движения добавили термин «средство индивидуальной мобильности» — СИМ. Под это суть в том попали все компактные устройства на колёсах или роликах, у которых есть мотор: электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и электровелосипеды. С того момента их владельцы перестали быть просто «людьми на самокате». Они стали полноценными участниками дорожного движения.

Важные моменты для водителей самокатов, в которых раскрываются правила передвижения на СИМ, собраны в разделе 24 ПДД РФ.

Скорость. Максимум — 25 км/ч. Это потолок, даже если ваш самокат способен разогнаться быстрее.

Тротуары и пешеходы: если вы едете по тротуару, главные здесь — пешеходы. Обгонять их можно только аккуратно, на минимальной скорости. Приоритет всегда у идущих людей.

Пешеходные переходы: главное правило — через «зебру» переезжать нельзя. Нужно надо спешиться и либо везти самокат рядом, либо нести, если он компактный. Это одно из самых частых нарушений, и оно же одно из самых опасных.

Выезд из двора: когда покидаете придомовую территорию или жилую зону, обязаны уступить дорогу всем , кто уже движется по проезжей части.

Знаки и светофоры: для водителей самокатов они такие же обязательные, как и для автомобилистов. Игнорирование запрещающего сигнала или знака — повод для штрафа.

Когда можно выезжать на дорогу на самокате

Выезжать на проезжую часть разрешено, но только при соблюдении трёх условий:

скорость потока на этой дороге не превышает 60 км/ч;

нет знаков, запрещающих движение велосипедов и СИМ;

сам самокат оснащён светоотражателями, фарой, исправными тормозами и звуковым сигналом.

Нужны ли права для поездки на самокате

В большинстве случаев права не требуются. Главное условие — мощность двигателя СИМ не выше 250 Вт, а максимальная скорость не более 25 км/ч. Если ваш самокат мощнее или быстрее, закон уже считает его мопедом. Для управления таким устройством придётся получать права категории «М».

Где разрешено ездить на самокате

Пункт 24.1 ПДД перечисляет места, где можно передвигаться на СИМ:

велосипедные дорожки;

велопешеходные дорожки;

велосипедные полосы и специальные велосипедные зоны.

Возрастные ограничения на поездки на самокатах

Дети до 7 лет: кататься можно только в пешеходных зонах: по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Обязательное условие — сопровождение взрослых. Самостоятельно — нельзя.

Дети от 7 до 14 лет: им разрешено передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Сопровождение уже не требуется. Но выезжать на проезжую часть по‑прежнему запрещено.

Подростки с 14 лет и взрослые: для них действуют одинаковые правила. Можно ехать по пешеходной зоне, если рядом нет велодорожки или специальной полосы для велосипедов. Выезжать на обочину или край проезжей части разрешено, но только когда нет ни тротуара, ни велодорожки, ни пешеходной дорожки. При этом вес самоката не должен превышать 35 кг. Также подростки старше 14 лет могут сопровождать на самокате младших детей.

Штрафы за самокат: сколько придётся заплатить?

Контролируют соблюдение правил инспекторы ГИБДД. Нарушителя могут остановить и выписать постановление. Размер наказания регламентирован тем, что именно нарушено.