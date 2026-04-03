Прокурором Сапожковского района назначена бывшая учительница Елена Бурмистрова

Бывший учитель истории из рабочего посёлка Ухолово возглавила районную прокуратуру. 2 апреля 2026 года Генеральный прокурор России назначил на должность прокурора Сапожковского района Елену Бурмистрову.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 2 апреля 2026 года прокурором Сапожковского района Рязанской области назначена младший советник юстиции Елена Алексеевна Бурмистрова.

Реклама

Она родилась в 1978 году, уроженка рабочего посёлка Ухолово Рязанской области. Прежде чем связать судьбу с прокуратурой, Елена Алексеевна сменила несколько профессий: преподавала историю в школе, работала секретарём судебного заседания и помощником председателя районного суда. Этот опыт сформировал в ней понимание системы правосудия задолго до прихода в надзорное ведомство.

В прокуратуру Рязанской области она пришла в феврале 2014 года — на должность помощника прокурора Ухоловского района. Планомерный профессиональный рост привёл её в Сапожковский район: с сентября 2024 года она занимала пост заместителя прокурора, а теперь возглавила ведомство.

За годы службы Елена Бурмистрова удостоена ведомственной награды и ряда поощрений.