Фитнес, коворкинг и детская в одном доме: как проекты «Мармакс» расширяют площадь жизни резидентов

Повседневные задачи жителей городов перестают требовать сложной логистики и временных затрат: когда ключевые сервисы расположены в нескольких минутах от дома, сам ритм жизни меняется. На этом принципе основаны концепции проектов девелопера «Мармакс» в Рязани. Компания проектирует жилые комплексы как самодостаточные инфраструктурные хабы, где необходимые сервисы встроены в привычный сценарий жизни резидента.

Такой подход меняет и приоритеты среди запросов покупателей: одним из ведущих становится качество среды вокруг. В проектах «Мармакс» утро может начаться с тренировки в фитнес-зале соседского центра, затем можно легко решать рабочие задачи в коворкинге с высокоскоростным интернетом и современной техникой, а вечером спланировать отдых или встречи с соседями в общественных зонах. Без лишних поездок по городу и привязки к внешним сервисам: среда становится естественным продолжением квартиры, расширяя ее возможности.

Инфраструктура проектов выстроена вокруг реальных жизненных сценариев. Коворкинги становятся альтернативой домашнему офису или аренде внешних пространств, детские игровые комнаты позволяют организовать досуг ребенка вне зависимости от погоды, а постирочные с зонами ухода за одеждой упрощают бытовые процессы.

Спортивная составляющая проектов «Мармакс» включает залы внутри комплексов и уличные площадки с тренажерами. Террасы на крышах создают дополнительные места для смены обстановки в пределах дома.

«Главная особенность инфраструктуры наших проектов в том, что, пока квартира остается личным пространством, функции работы, спорта и досуга выносятся в удобную систему общественных зон. При этом близость сервисов напрямую влияет на частоту их использования: когда фитнес-зал или коворкинг находятся в паре минут ходьбы, они становятся частью повседневности, а не редким сценарием „по настроению“, мотивируя на формирование новых полезных привычек», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».

Базовый набор этих решений реализуется в таких проектах компании, как «Голландия Верхний сад» и «Галерея». В городском квартале «Манхэттен» концепция получила дополнительное развитие: здесь предусмотрена зона отдыха с американским пулом и кухня с машинами для приготовления кофе и мытья посуды, всем необходимым для комфортной работы и перерывов.