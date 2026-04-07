Политолог раскрыл, как Трамп использует угрозы Ирану, чтобы заработать

Конфликт вокруг Ирана выгоден прежде всего Вашингтону — и речь здесь не только о геополитике. Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru заявил: пока напряжённость нагнетается, американские доходы от экспорта энергоносителей заметно растут.

«Воюют Соединённые Штаты, а страдают в первую очередь другие. Посмотрите на доходы американцев: они резко выросли и от продажи нефти, и от продажи газа. США на этом зарабатывают и уничтожают конкурентов, убирая их с рынка», — подчеркнул эксперт.

По мнению Светова, жёсткие заявления Трампа в адрес Ирана могут быть частью продуманной игры на дезинформацию. Цель — создать у общественности одно ожидание, а действовать совсем иначе.

«Это элемент информационной войны. США могут отказаться от ожидаемого всеми наземного вторжения и сосредоточиться на ударах по иранской инфраструктуре», — пояснил политолог.

Иными словами, пока весь мир готовится к одному сценарию, Вашингтон, возможно, реализует совершенно другой.

Иран предупредил об ответных ударах

Тегеран, в свою очередь, не молчит. Иран пригрозил мощными ударами по инфраструктуре США и их союзников в случае эскалации, пообещав лишить их нефти и газа на долгие годы. Корпус стражей Исламской революции предупредил: если Вашингтон перейдёт «красные линии», конфликт выйдет за пределы региона.

Получается замкнутый круг: угрозы с обеих сторон накаляют обстановку, рынки нервничают, а цены на энергоносители реагируют. И именно в этой турбулентности, по версии Светова, Соединённые Штаты чувствуют себя увереннее всего.